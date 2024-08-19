本报记者 李 琰 戴楷然

“中国扩大高水平对外开放、不断优化营商环境，为跨国企业在华发展提供了更多便利。”地中海航运公司全球首席执行官索伦·托夫特日前在接受本报记者专访时表示，“我们期待同中国伙伴进一步加强合作，持续为中国市场提供优质的运输解决方案。”

地中海航运公司总部位于瑞士日内瓦。进入中国市场20多年来，公司不断扩大经营和投资规模。“中国市场已成为地中海航运公司最重要的市场之一。”托夫特介绍，目前，公司船只停靠中国近20个港口，拥有近40条干线航线和近10条亚洲内航线。

据介绍，2023年地中海航运公司在中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司订造的4艘2.4万TEU级超大型集装箱船完成交付，这是迄今为止全球建造的最大装箱量集装箱船系列。“中国造船企业的国际影响力不断增强，彰显出中国的经济实力和科技研发实力。相信未来会有越来越多中国制造的船舶驶向全球。”托夫特说。

“中国市场规模巨大，中国经济展现出强大韧性与活力，这是地中海航运公司持续投资中国的重要原因。”在托夫特看来，当前世界经济仍面临诸多不确定性，中国坚持开放合作，营造更好经贸环境，为全球产业链供应链稳定畅通提供了重要保障。“中国举办的进博会、广交会、服贸会等高规格国际展会，为各国企业搭建互利共赢的合作平台。地中海航运公司已多次参加进博会。”托夫特表示，这些国际合作平台彰显了中国扩大对外开放的决心，有助于促进世界经济复苏和发展。

“脱碳”已成为全球航运业可持续发展的必由之路。“中国政府在推动节能减排、绿色发展方面采取了很多务实举措，取得了显著成绩。”托夫特表示，地中海航运公司正积极推动能源转型，扩大绿色燃料的可及性。“我们不断更新船队，提高燃料效率，同时投入使用更多的液化天然气船，与传统船舶相比减少约20%的碳排放。我们还在寻找更加环保、高效、节能的替代性燃料，以减少温室气体排放、实现可持续发展。”

数字化转型是全球航运业未来发展的重点方向。2021年4月，地中海航运公司在中国市场正式推出电子提单，此后推出电商平台和智能集装箱等，为客户提供更加便捷、灵活可靠的数字化运输管理解决方案。“中国持续加大对数字化转型的政策支持与科研投入。我们希望与中国伙伴加强交流，共同推动航运业数字化、智能化发展。”托夫特表示。

当前，地中海航运公司在中国的业务更加多元化。除航运业务外，公司与中方伙伴积极拓展在物流、港口建设、航空货运等领域合作。托夫特表示，“过去几十年，经济全球化带来巨大发展机遇，各国经贸合作变得更加密切，利益深度融合。我们坚信，经济全球化的趋势不会改变，期待中国为推动经济全球化进一步发展作出更大贡献。我们对在中国的发展始终充满信心，将继续加大投资力度，共享中国发展带来的广阔机遇。”

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)