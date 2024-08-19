本报记者 宋亦然

在“纽带：美丽的巴西，美丽的中国”展览上，参观者欣赏中国工艺品。

新华社记者 王天聪摄

今年是中国和巴西建交50周年。近日，巴西举行多项庆祝活动，纪念两国半个世纪以来的友谊，共同祝福两国关系更加美好的未来。

8月15日，巴西外交部举办主题为“五十年友谊与合作 迈向包容与可持续发展”的研讨会。巴西副总统阿尔克明表示，虽然历史、文化各异，但两国在相互尊重、寻求务实成果的基础上建立了牢固合作关系。“巴中关系对于两国来说具有战略意义。中国取得的发展成就中，让我们很受启发的一项是，在短短40多年内让数亿人脱贫。摆脱贫困也是今天巴西的核心目标，中国让我们更有信心实现这一目标。”

研讨会期间，巴西外交部举行了《巴西与中国：外交关系50年》一书的首发式以及“巴西—中国：五十年友谊与合作 迈向包容与可持续发展”展览开幕式。“50年来，两国各领域务实合作不断深化，能在这个重要节点以专著形式纪念这段伟大的友谊，我感到非常荣幸。”《巴西与中国：外交关系50年》作者之一安娜·卡斯特罗表示。

15日晚8时，在巴西首都巴西利亚，巴西利亚电视塔和马内·加林查国家体育场两座地标建筑同时被红色灯光点亮，在夜幕下遥相呼应。“我喜欢这热情洋溢的‘中国红’，希望两国友谊也能永远热烈、充满活力。”早早前来等待亮灯仪式的巴西民众恩里克告诉记者，“我相信，巴西与中国将拥有更加灿烂的明天。”

同日，庆祝“中国移民日”暨巴中建交50周年特别会议在巴西国会众议院全会大厅举行，会上还举行两国建交50周年纪念章和纪念邮票的首发仪式。“纽带：美丽的巴西，美丽的中国”展览也吸引了大批民众前来参观。巴西众议院巴中友好小组主席丹尼尔·阿尔梅达表示，尽管巴西和中国相隔万里，却有许多共同追求。文化交流是拉近双方关系的关键因素。近些年，巴中文化交往增多，双方对彼此的了解越来越多。

连日来，中巴合办的“庆祝中国巴西建交50周年——巴西东北部中巴音乐巡演”走进纳塔尔、圣路易斯等地；北京舞蹈学院民族舞团为巴西利亚民众献上中国民族舞表演，展现中国多民族文化魅力；中国婺剧表演亮相巴西利亚舞台，现场观众掌声不断……为纪念两国建交50周年，艺术家们用精彩纷呈的文化活动，为当地民众呈现了一场场文化盛宴，拉近了两国人民心灵的距离。

巴西圣保罗州立大学教授马科斯·皮雷斯表示：“巴西民众普遍尊重和欣赏中华文化。期待巴中两国不断夯实友好根基，推动人文交流蓬勃发展，进一步促进民心相通。”

巴西驻华大使高望认为，巴中两国有各自的政治体制，但这并不妨碍双方寻求共同利益、推进互利合作，因为两国最根本的目标都是改善人民生活。“经贸投资领域的互利合作是我们两国关系发展的重要引擎，政治外交方面的相互信任让双边关系在复杂的国际环境中仍能不断向前发展。”

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 03 版）

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