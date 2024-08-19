乔治·卡特鲁加洛斯

中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要全球倡议，强调联合国在维护多边主义方面发挥的重要作用，倡导国际合作，推动不同文明在民主等问题上加强对话沟通、互学互鉴，这对于弘扬民主十分重要

民主是全人类共同价值，是各国人民的共同追求。实现民主并不存在适用于所有国家的单一模式。联合国大会决议明确指出，“没有一种政治制度或一种选举程序模式能同等适用于所有国家和其人民”。联合国人权理事会的决议也表示，“虽然民主政体有一些共同特征，但并不存在一种单一的民主模式”。

中国全过程人民民主将民主贯穿于国家政治生活的各领域、各方面、各环节。近年来的调查结果显示，中国民众对本国政治制度和政府表现保持较高满意度，这展现了中国有关政策的成功。

坚持以人民为中心，就应努力让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。将科技发展成果充分应用于促进民主事业发展十分重要。互联网、大数据、人工智能等技术的发展丰富了民主实践，使得政府有更加便捷的途径倾听人民的声音。现实同样表明，如果没有有效监管，数字技术也可能对民主发展构成威胁。中国对此有清醒的认识，出台了网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等一系列法律法规。

民主精神同样要求尊重各国主权独立、平等，确保各国平等参与全球决策。当前，气候危机、地区冲突、国家间日益加剧的不平等等问题正在阻碍全球发展，也对全球民主事业造成影响。中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要全球倡议，强调联合国在维护多边主义方面发挥的重要作用，倡导国际合作，推动不同文明在民主等问题上加强对话沟通、互学互鉴，这对于弘扬民主十分重要。

作为一名宪法学教授，我曾参与中方举办的民主主题论坛，与中国同事就相关问题进行深入讨论。我还曾在有关国际报告中介绍中国经验。2017年，希腊和中国合作发起文明古国论坛，为各国交流价值观与治理相关问题提供重要平台，推动构建更加公正合理的国际秩序。希望更多国家加入文明古国论坛机制，共同为全球民主事业发展贡献力量。

（作者为希腊外交部前部长）

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 03 版）

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