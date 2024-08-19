李思源 翁盈盈 张怡芬

“我是马来西亚第四代华裔。我们的‘根’在中国，我把孩子带来，是希望他知道祖先是从这里‘下南洋’的。”近日，马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄参观完福建厦门钟山水美宫后说。

当天，中马送王船联合申遗专家组首席专家、中国社会科学院研究员巴莫曲布嫫与颜天禄等一行人实地调研中马送王船文化基地，首站抵达厦门钟山水美宫。

联合申遗

2020年12月，中国与马来西亚联合申报的“送王船——有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”项目，经联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会评审通过，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“今年是中马建交50周年，送王船联合申遗也进入第四个年头。中马联合申遗的目标是共同保护好跨境共享的人类非物质文化遗产。”巴莫曲布嫫告诉记者，此次调研是为了进一步落实中马联合申遗所承诺的保护计划，重点在于活态实践，发挥社区作用，打造一个多方参与的共同行动机制。

互鉴经验

送王船是广泛流传于中国闽南地区和马来西亚马六甲沿海地区、用以禳灾祈安的民俗活动，于15至17世纪形成，随着“下南洋”和海上贸易，逐步从闽南传播到东南亚。

在马来西亚，送王船主要的流传地区是马六甲，如今这里已建成一座送王船博物馆，里面收藏着100多年前马来西亚送王船活动的照片，还有百年来历次马来西亚送王船活动的用品等珍贵文物，展示送王船在马来西亚的今昔演变。

目前，闽南地区多个与送王船文化相关的村落已建成部分纪念性设施，但主要集中在展示送王船本身及其制作工艺上，对于整个申遗过程以及中马两国间的文化交流活动缺乏系统性介绍。

“我这次来就是希望能在厦门落实建设中马送王船联合申遗保护展示馆。未来，我们也会把马六甲送王船博物馆保存的文献和展品复印件运来中国一起展示。”颜天禄表示，未来中马双方可以共享史料、互鉴经验。

代际传承

作为最早发起送王船申遗的参与方之一，钟山水美宫有着悠久的送王船历史文化传承和深厚的民俗实践基础。钟山水美宫相关负责人系统介绍了建设中马送王船联合申遗保护展示馆的有利条件和初步设想，中马两国专家学者也就此展开深入交流研讨。

“文化需要传承。我将我的小孩带来，就是希望让他了解中国是如何传承保护送王船文化的。”颜天禄表示，此次携家人来到中国是“寻根之旅”，中马两国联合保护和传承送王船文化这项事业需要更多年轻人的积极参与。

（来源：中新网）

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