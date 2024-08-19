本报记者 高 乔

福建集结营的营员们在福建省武夷山市天游峰顶合影留念。

本报记者 高 乔摄

在浙江集结营龙游站朗诵会上，营员正在朗读。

主办方供图

福建集结营营员在福建省泉州市非物质文化遗产馆看展。

金 洁摄

四川集结营的营员在四川省阿坝藏族羌族自治州茂县中国古羌城体验羌族萨朗舞。

卢欣奕摄

扫码观看视频

“刺桐花开了多少个春天，东西塔对望究竟多少年，多少人走过了洛阳桥，多少船驶出了泉州湾；现在轮到我走上桥来……”在第七届全球华语朗诵大赛福建集结营的闭营仪式上，中国著名诗人余光中创作的《洛阳桥》，在华裔青少年的琅琅诵读声中得到动情演绎。

近日，第七届全球华语朗诵大赛福建、浙江、四川集结营同步开营，来自数十个国家的百余名朗诵大赛华裔青少年优胜选手及指导老师走进三省多地，开展丰富多彩的研学活动和朗诵培训。从泉州古城，到武夷山茶山；从良渚博物馆，到杭州亚运村；从成都科幻馆，到峨眉山报国寺……中国的山水风物让华裔青少年流连忘返，各地的历史文化给他们留下深刻印象。欢声笑语间，热爱中华文化的种子，已在这些华裔青少年心中悄然发芽。

游古今名胜，诵名人佳作

“汉语有一个重要的表意方式是逻辑重音的应用。比如，在这首《贺新郎》中，‘翠浪吞平野’描绘的福州西湖波浪连绵到无边田野的意境，就在‘吞’这个字的重读中得以体现。”在福建省福州市福州三中的“西湖诗中游西湖”朗诵培训课堂上，福州三中副校长陈原为福建集结营的华裔青少年营员们讲解辛弃疾在福州西湖创作的《贺新郎·三山雨中游西湖》，逐字逐句地教授中国古词的朗诵技巧。

“老师，您听我读一遍！”“老师，我还想再问一个问题……”课后，营员们的声音此起彼伏，孩子们将陈原团团围住，一个接一个地提问。这堂朗读课给匈牙利华星文化艺术学校学生王宇宁留下了深刻印象。“在我们朗诵之前，老师给我们讲解词的意思，引导我们感受词人写作时的心情，我就能尝试带入词人的想法来朗诵这首词。”她说。

游福州古城，读诗词中的福州西湖；到眉山三苏祠，品读苏轼留下的千古名句；在衢州龙游瀫畔，吟咏李白的《将进酒》……游古今名胜，诵名人佳作，是本届全球华语朗诵大赛三地集结营的一个共同主题。

本次参与三地集结营的百余名营员，来自奥地利、德国、法国、荷兰、瑞士、意大利、西班牙、希腊、美国、巴西、阿联酋等数十个国家，均为第七届全球华语朗诵大赛的优胜选手和指导老师。大赛从今年2月底启动，共有144家海外华文教育组织及社团参与，4万余名选手参赛，最终177名华裔青少年获得金奖，59家机构获得“优秀组织奖”。在10余天的集结营行程中，“人文自然景观+朗诵训练”的游学模式收获了营员们的连连点赞。

“中文是世界上最古老、最美丽的语言之一，承载着中华文明的深邃智慧。支持世界各地侨胞学习传承中文是中国华文教育基金会的责任与使命。”中国华文教育基金会副理事长、秘书长于晓介绍，全球华语朗诵大赛自2018年推出以来，受到海外侨胞广泛关注和欢迎。希望集结营的同学们在中国多走一走，看一看，在旅途中感受中国历史文化积淀和中国式现代化发展成就，回国后向亲友介绍在中国的所见所闻，让更多海外朋友了解中国。

“参加全球华语朗诵大赛不仅是一次展示自己朗诵才华的机会，更是一次深入了解中华文化、提升表达能力的宝贵经历。在浙江集结营中，我们通过朗读课提升朗读技能，在各项体验活动中近距离感知中华文化魅力，也提升了我们对中华文化的自豪感。”意大利中华语言学校学生秦紫馨说。

“中国印象”从书本走进现实

在成都“东郊记忆”感受年轻潮流时尚的活力，在峨眉山报国寺学习中国传统武术，在都江堰了解古代水利工程的妙思，在绵竹年画村体验非遗年画拓印，在广汉三星堆博物馆解密古蜀文明……从历史到潮流，从城市到乡野，从山水风光到非遗文化，华裔青少年在四川集结营体验了一把“山水诗画”“文武双全”的游学之旅。

“成都的购物中心很现代化，潮流感十足，希望有机会能够再来逛一逛。”在成都财富中心COSMO一番游览后，泰国华裔青少年李雨薇“迷”上了成都的时尚氛围。

“峨眉武术的每一个动作都那么美丽又有力量。我觉得每个人都可以体验学习一下！因为它将带给你一个新世界，帮你打开新视野。”学习武术动作之后，法国华裔青少年章玲娜成了峨眉武术的粉丝。

“坐上开往乐山市的高铁，我真正感受到了什么叫‘中国速度’。”西班牙华裔青少年留子惠在高铁上赞不绝口。

在四川集结营，营员们“观”巴山蜀水，“阅”古蜀文明，“学”峨眉武术，“吃”川味美食，“赏”非遗川剧，“跳”羌族舞蹈，“坐”中国高铁，“看”四川发展。

在福建集结营，营员们在福州数字教育小镇体验虚拟现实、人工智能等技术在教育和文娱领域的应用，在泉州蟳埔村体验当地特色簪花，在南平武夷山撑竹排游九曲溪、到茶园采茶烹茶、看《印象大红袍》。

在浙江集结营，营员们在苏东坡纪念馆、良渚博物院、杜立特行动纪念馆中听历史故事，在西泠印社、中国木活字印刷展示馆体验传统工艺，在杭州亚运村感受城市发展活力。

三地集结营的“精选路线”中，营员们不仅饱览各地山水风光，也体验各地特色文化，在丰富多样的互动性、实操性体验活动中，海外华裔青少年对于祖（籍）国的认识从宏观变得具体，“中国印象”从书本走进现实。

在泉州蟳埔村，意大利米兰华侨中文学校学生董欣怡和其他营员穿上泉州传统服饰，争相在蚝壳屋边合影。“簪花活动中，大家都打扮得漂漂亮亮，这不仅给大家留下了美好回忆，也让我们深度体验了泉州的‘海上丝绸之路’文化。古老的海丝文化就在当地生活中。”董欣怡说。

美国华裔青年陈家霖非常喜欢武夷山制茶体验活动。他说：“我的父母很爱喝茶。我从小到大都喝茶，但是茶是怎么来的，我没认真思考过。这次到武夷山亲身体验了制茶工艺，我才了解了茶的‘前世今生’。这里浓郁的茶文化让我大开眼界。”

友谊的枝芽繁茂生长

“这次集结营活动就是希望大家多走、多看、多想、多拍，通过一系列实践教学和走访体验实地了解中国的历史文化和现代化成就，增进对祖（籍）国不同地域的了解。希望同学们能够成为中外文明交流互鉴的小使者。”中国华文教育基金会副秘书长徐婷婷对营员们的开营寄语在旅程中化作现实。

西班牙哆来咪文化艺术学校学生徐源源从行程开始就在自己的海外社交平台发布每天的精彩活动，“我的西班牙朋友们看了给我留言说，有机会他们也想来中国”。葡萄牙淑敏语言文化中心学生韩雨桐对福建美食赞不绝口，“这里的好多美食我之前都没尝过，太好吃啦”。加拿大华裔学生何玮萱还期待着和营员朋友在欧洲相遇，“我认识了好多来自欧洲不同国家的朋友，我们相约一起旅行，他们给我做‘地陪’”。马来西亚华裔学生钟恩瑜给朋友们大力推荐中国旅行，“我真的推荐所有对中国感兴趣的同学来参加这类夏令营，这么美的中国，我要邀朋友再来”。

“这次福建集结营的许多孩子是第一次来到福建。我相信，对许多孩子来说，像《印象大红袍》这样令人震撼的表演会成为他们一生难忘的观剧经历。这次福建之行中，孩子们亲身感受到中国的发展变化，这对于增进他们和中国的亲近感影响深远。”葡萄牙淑敏语言文化中心校长韩淑敏说。

奥地利奥华中文学校校长左雅说：“营员们参观福建省广电影视集团的演播室时，‘围观’了国内新闻的制作流程。对孩子们来说，这是非常新奇也非常难得的体验。在行程中，营员们还看到了人工智能、虚拟演播厅技术在新闻传播领域的应用，这让他们对祖（籍）国有了最直接的感受。”

10余天的行程虽然短暂，但友谊的枝芽已经开始在营员心中繁茂生长，更多华文学校与国内学校间的交流合作也由此展开。

在福建集结营期间，中国华文教育基金会、福建省人民政府侨务办公室主办“云牵手”活动，福州三中等5所学校与法国巴黎精英中文学校等10所海外华文学校结为友好学校并签约。此外，浙江集结营也举办了荷兰代尔夫特中文学校与杭州市紫阳小学的“云牵手”签约活动。参与四川集结营的澳大利亚丰华中文学校等4所海外华校教师代表与成都市教育局展开交流座谈，共同探索海外华校与国内学校加强交流的具体路径。

“期待通过‘云牵手’活动，国内学校与海外华校能更加密切地交流合作，为中外教育领域的交流发展增添活力。”意大利米兰华侨中文学校教学主任李晓娜说。

(责编：袁勃、赵欣悦)