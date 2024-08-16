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中老缅泰同意加大力度联手打击网赌电诈等跨境犯罪

2024年08月16日23:33 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷8月16日电（记者高博　陈倩慈）当地时间2024年8月16日，中国、老挝、缅甸、泰国在泰国清迈举行四方外长非正式会晤，讨论了跨境犯罪问题。

　　王毅表示，安全是各国发展的前提和基础。当前地区安全形势复杂演变，网赌电诈等跨境犯罪屡禁不绝，危害地区民众生命财产安全，影响社会稳定和国家形象。只有地区各国加大联合打击力度，才能有效扭转违法犯罪活动高发态势。习近平主席提出全球安全倡议，得到包括老缅泰在内各国积极响应。四国在相互尊重主权基础上，联合开展一系列打击跨境犯罪活动。去年以来，各方已合作抓获涉赌诈人员5万余人。

　　王毅说，中方愿同各国以习近平主席提出的全球安全倡议为指引，加大联合打击跨境犯罪活动力度，共同守护家园安宁。要织紧边境管控网，守住各国边界，管好重要口岸，彻底封堵不法分子非法越境通道。畅通情报信息交流，持续开展联合行动，及时将已流窜越境的不法分子绳之以法、遣返惩处。尽快召开澜湄执法安全合作部长级会议，加快推进“平安澜湄”行动，调动各方资源，整合人力、情报、技术、设备，协调四国联合打击行动，全面提升跨国合作效率。深化法律和司法领域交流合作，开展司法执法培训和协同作训，提升打击治理能力。

　　四方一致同意加强合作、密切协同，加大打击网赌电诈、毒品贩运、人口贩卖等跨境犯罪力度，共同维护地区和平安宁。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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