人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中老缅泰外长举行非正式会晤

2024年08月16日23:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷8月16日电（记者高博　林昊）8月16日，中国、老挝、缅甸、泰国在泰国清迈举行四方外长非正式会晤，中共中央政治局委员、外交部长王毅，老挝副总理兼外长沙伦赛，缅甸副总理兼外长丹穗，泰国外交部次长艾斯丽出席。

　　王毅表示，中老缅泰比邻而居，“同坐一条船、共饮一江水”。当前缅甸局势仍令人担忧。在缅甸问题上要坚守三条底线，即缅甸不能内乱内战，不脱离东盟大家庭轨道，不允许外部势力肆意渗透干预。

　　王毅指出，中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。我们始终坚持不干涉内政原则，支持缅甸维护主权和国家统一，支持缅甸通过对话协商实现国内和解，支持缅甸找到符合自身国情的发展道路。

　　王毅就此提出几点建议：一是共同支持缅甸依法有序推进国内和平和解进程。二是共同支持缅甸人民渡过当前难关。三是共同支持以东盟方式妥善处理缅甸问题，支持东盟保持团结，支持东盟中心地位，警惕域外势力搅局乱局，激化矛盾。

　　缅方介绍了当前局势和缅政府为维护国内稳定所做努力，感谢三方作为友好邻邦，在缅遇到困难时伸出援手。愿用好非正式会晤，加强合作，增进理解，早日恢复国内稳定，实现政治和解。

　　泰方表示，希望看到缅甸保持和平、统一和稳定，尊重缅甸以自己的方式妥善处理内部问题，坚持缅人主导、缅人所有。愿同各方保持沟通，尽最大可能为缅提供帮助，同东盟进程形成互补，争取找到妥善解决方案。

　　老方表示，四国有着共同边界，安危与共。作为缅甸的邻国和朋友，希望缅保持稳定和发展，愿为缅提供帮助。四方非正式会晤有助于更好了解缅甸情况，共同寻找妥善解决办法。完全赞同中方坚持不干涉内政原则的意见，缅甸问题只能由缅甸人民解决，要防止外部势力干预。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部