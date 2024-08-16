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巴西举行多项活动庆祝巴中建交50周年

2024年08月16日15:25 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚8月15日电（记者赵焱　王天聪）8月15日，巴西举行多项活动，庆祝与中国建交50周年。

　　巴西外交部当天举行名为“五十年友谊与合作　迈向包容与可持续发展”的研讨会，巴西副总统阿尔克明、代外长达罗沙和中国驻巴西大使祝青桥等出席。与会嘉宾表示，两国50年来经济和政治关系不断深化，相信必将有着更加灿烂的未来。

　　在研讨会期间，巴西外交部还举行了《巴西与中国：外交关系50年》一书的首发式以及“巴西－中国：五十年友谊与合作　迈向包容与可持续发展”展览的开幕式。

　　同日，中国和巴西两国国歌奏响在巴西国会众议院全会大厅，庆祝“中国移民日”暨两国建交50周年特别会议在这里举行。祝青桥、巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托等人共同切开一个用水果和奶油拼出中巴建交50周年标识的巨型蛋糕，并唱起生日歌。会上还举行两国建交50周年纪念章和纪念邮票的首发仪式。

　　会后，与会人员来到国会大厦黑厅，共同观看名为“纽带：美丽的巴西，美丽的中国”的图片展以及北京舞蹈学院民族舞团带来的中国民族舞表演。

　　两国建交50周年的巨型蛋糕也放置在国会大厦黑厅，不仅仅是与会人员，在国会的所有工作人员、来参观的游客都排队分享着蛋糕，共同感受两国友谊。

(责编：崔越、张悦)

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