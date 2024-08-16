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中国西安直飞越南河内、意大利米兰往返航班即将开通

2024年08月16日15:20 | 来源：新华网
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　　新华社西安8月16日电（记者刘彤）记者16日从西安咸阳国际机场了解到，中国西安直飞越南河内、意大利米兰等多条国际往返航班将于近期陆续开通。

　　据了解，自8月30日起，由中国东方航空股份有限公司执飞的西安至河内往返航线，航班号为MU867/868，每周二、周五执行，当天往返。9月26日起，西安至米兰直飞航班也将开通，航班号为MU5013/5014，由空客A330飞机执行，每周往返3班：逢周二、周四、周日，北京时间14时40分从西安咸阳国际机场起飞，当地时间19时30分抵达米兰马尔彭萨机场，空中飞行时间10小时50分；回程为当地时间21时30分从米兰出发，北京时间次日14时抵达西安。

　　随着西安至河内航线的开通，将进一步促进中越双方在旅游、经济、文化等多个领域的交流与合作，为两地人民带来更加丰富多彩的生活体验。

　　据了解，今年5月，中方已经宣布，对意大利等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年年底。预计到今年9月底，东航开通的中意航线将达4条，分别为上海至罗马、温州至罗马、上海至威尼斯和西安至米兰。

(责编：崔越、张悦)

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