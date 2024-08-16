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俄大使谈“北溪”事件：美试图将全部责任推给乌克兰

2024年08月16日15:17 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科8月16日电　据塔斯社16日报道，俄罗斯驻美国大使安东诺夫说，美国试图把“北溪”天然气管道爆炸事件的全部责任转嫁给乌克兰。

　　安东诺夫在俄驻美大使馆发布的声明中说，美国官员拒绝就这样一个备受瞩目的话题发表评论，其目的是希望人们忘记美领导人关于“摧毁天然气管道很重要”的表述，他们试图将所有的责任都转嫁给乌克兰。尽管人们都清楚，如果没有美国的批准，乌克兰不会采取任何行动。

　　安东诺夫说，在“北溪”管道爆炸事件中美国默认恐怖主义合法化。事实上，美国将为今后类似的犯罪行为提供授权。他说，俄方致力于找出“北溪”管道爆炸案真正的肇事者并予以惩罚，将与其他有关方面一起尽一切努力杜绝此类事件再次发生。

　　美国《华尔街日报》14日刊文说，由6名乌克兰现役军人和商人组成的团伙租用游艇和深潜设备等在2022年9月实施了对“北溪”天然气管道的破坏，以报复俄罗斯在当年2月对乌发动特别军事行动。

　　2022年9月26日，连通俄罗斯和德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麦、瑞典附近海域发生剧烈水下爆炸，大量天然气泄漏。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，疑遭人为破坏。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。

(责编：崔越、张悦)

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