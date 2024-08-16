2024年巴黎奥运会终于落下帷幕，但美国反兴奋剂机构（USADA）多年来允许服用兴奋剂运动员参赛的丑闻正愈演愈烈。近日，美国独立调查记者本·诺顿在拥有近三十万关注的个人社交媒体平台发布视频，详细介绍了美国反兴奋剂机构是如何允许部分运动员使用违禁药物，并将他们招募为线人，以此监视其他外国运动员。诺顿在视频中评论称美国反兴奋剂机构的“虚伪性显而易见”，采用双重标准的行径“极具讽刺意味”。

当地时间8月15日，央视记者就美国反兴奋剂机构丑闻对本·诺顿进行专访。诺顿表示，美国反兴奋剂机构在国际体育赛事中没有权力允许运动员作弊，美国并不能为其他国家和国际体育赛事制定规则。他认为，若事态进一步发酵，美国可能会因该丑闻被禁止在2028年举办洛杉矶奥运会。

美国反兴奋剂机构由美国政府资助

央视记者：您如何看待美国反兴奋剂机构允许运动员作弊？

本·诺顿：这是一个非常大的丑闻，因为美国当局实际上在说，我们允许一些运动员违反反兴奋剂规则，以便抓住其他可能违反规则的运动员，这显然是极具讽刺意味的。

我还要指出，美国反兴奋剂机构声称自己是一个独立的非政府组织，这有些误导。实际上，它由美国政府资助，并由美国国会监督。而世界反兴奋剂机构已经将美国提交给了一个国际审查委员会。这意味着美国可能会被禁止在2028年举办洛杉矶奥运会。此外，美国还计划在2034年举办冬季奥运会。因此，我们将拭目以待这些程序的进展。

但世界反兴奋剂机构已非常明确地表示，美国违反了这些重要规则，自至少2011年以来，允许一些不明数量的运动员在包括奥运会在内的国际体育赛事中使用违禁药物，这显然是不公平的。

美国反兴奋剂机构并不是警察部门

央视记者：要如何理解美国政府允许自己的运动员作弊，却无端指责其他国家运动员作弊的行径？

△美国独立调查记者本 诺顿接受央视记者专访

本·诺顿：美国反兴奋剂机构给出的理由是，他们需要允许一些美国运动员使用这些违禁药物，以便作为线人，实质上是在监视其他被指控做同样事情的运动员。这是美国警方部门使用的策略。联邦调查局或地方警察有时会试图招募一个罪犯，比如毒贩，将其转变为线人，来监视其他罪犯和毒贩。

然而，我们谈论的是两个非常不同的事情。美国反兴奋剂机构并不是警察部门，它是一个应该确保其运动员不违反使用违禁药物规则的机构，特别是在奥运会等国际比赛中。因此，美国反兴奋剂机构在国际体育赛事中没有权力说，我们的运动员可以作弊，因为我们想监视其他我们认为可能在作弊的运动员。

规则并不是这样运作的。美国并不为其他国家和国际体育赛事制定规则。

美国将体育赛事政治化：为竞争对手制造麻烦

央视记者：您在自己的视频节目中提到美国是出于“政治原因”这么做的，你能详细解释一下是什么样的“政治原因”吗？

本·诺顿：美国经常将国际体育赛事政治化，这并不新鲜。我们已经看到，例如，美国曾施压国际奥委会禁止俄罗斯。美国还一直在向中国施压。显然，中国队已成为美国队的主要竞争对手。在2024年奥运会上，美国和中国在金牌数量上并列第一。因此，美国有利益去为其主要竞争对手制造麻烦。

在过去两届奥运会上，美国指控中国队使用了违禁物质。事实上，在2020年奥运会上，世界反兴奋剂机构对这些美国指控进行了调查，得出的结论是这些指控并不属实。事实上，中国游泳队在酒店集体用餐，而那里的食物中含有一种化学物质，但他们并未使用药物，这只是酒店而非他们的运动员所导致的错误。所以美国做出的这一指控是错误的，但美国做出这一指控的目的是散布不确定性，使人们认为中国运动员表现出色时，实际上是在暗示他们没有公平竞争。

当然，这种指控非常讽刺，因为我们现在知道，自至少2011年以来，美国已经允许自己的运动员在违反反兴奋剂规定的情况下使用违禁物质。 这也导致了2024年奥运会上中国运动员遭到骚扰。中国游泳队平均每名成员接受了21次药物检测，而美国游泳队仅为6次检测，欧洲国家和日本游泳队为4次检测。中国运动员被置于更高的标准之下，这显然是不公平的。发生这种情况的原因是美国做出了这些指控，这些指控根源于美国政府试图在所有国际领域，包括国际体育、国际贸易、基础设施发展、经济政策和军事政策等方面，妖魔化中国并试图为这些往往是捏造的借口找“替罪羊”。

西方媒体采取偏见立场是常态

美国反兴奋剂机构丑闻曝光后，美国主流媒体虽然对此作出报道，但大多蜻蜓点水，没有深究，而是把焦点放在中国游泳运动员的药物检测结果上。诺顿表示，西方媒体采取偏见立场是常态。

本·诺顿：长期以来，西方媒体表现出对西方政府利益的偏袒，往往对中国等不单纯听从西方命令的国家存在很大偏见。例如，在伊拉克战争前夕，西方媒体传播了明显虚假的声明，重复了美国政府散布的谎言，以为非法的侵略战争辩护。因此，西方媒体采取这种偏见立场并不令人惊讶。

但在像这种问题上，我们也能看到虚伪性，世界反兴奋剂机构对美国允许部分运动员使用违禁药物有长达十多年的指控，但西方媒体几乎没有对此进行报道，反而大量报道了美国指控中国和俄罗斯所谓允许其运动员使用违禁物质的消息。

△前国际游泳教练、美国知名游泳评论员阿历克斯·普塞尔基

前国际游泳教练、美国知名游泳评论员阿历克斯 普塞尔基在接受央视记者采访时也表示，西方媒体对于中国运动员的不公正报道体现了他们急于站队。

普塞尔基表示，一些国际反兴奋剂机构受到了这些国际媒体的影响，决定对世界泳联施加压力，进而对世界反兴奋剂机构施压。国际媒体几乎完全忘记了其他案例，只专注于中国，这是不公平的。

普塞尔基曾经五次前往奥运会，十二次前往世锦赛，拥有丰富的游泳训练经验和游泳项目评论经验，他在采访中呼吁不能让国际运动屈从于一些不属于体育的特定法律。

普塞尔基还表示，当盐湖城获得了举办冬季奥运会的资格，国际奥委会在他们的声明中非常强硬地表示，必须遵守国际奥委会的规则和法律。

美国政府各部门试图削减中国的国际地位

△美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社前社长威廉·琼斯

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社前社长威廉·琼斯在接受央视记者采访时表示，美国在游泳项目占据上风，但中国在许多领域都在进步，尤其是在巴黎奥运会游泳比赛中。美国政府各部门都在试图削弱中国在国际上的地位。

琼斯表示，美国认为自己仍然拥有“帝国越权能力”，可以决定人类的命运，这也反映在体育问题上。现在，这个问题之所以浮出水面，是因为中国的崛起已经证明了美国确实在许多不同领域有了一个真正的竞争对手，中国在科技、科学、数学以及体育领域的任何进展，都被美国视作威胁其大国地位的存在。（央视记者 刘骁骞）

(责编：胡永秋、杨光宇)