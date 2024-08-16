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通讯丨安全形势有改观 经济挑战仍严峻——美国撤军三年后阿富汗民众的感受

2024年08月16日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔8月16日电　通讯｜安全形势有改观　经济挑战仍严峻——美国撤军三年后阿富汗民众的感受

　　新华社记者邹学冕

　　近日，阿富汗首都喀布尔大街小巷里纷纷悬挂起阿临时政府的白色旗帜，庆祝阿富汗战争结束三周年。望着街上一辆辆悬挂白色旗帜驶过的车辆和欢呼的人群，喀布尔的菜贩穆罕默德阿詹向记者回忆起三年前美军撤离的“喀布尔时刻”。

　　“当时听到美军撤离、塔利班要进城的消息，我看到街上的人都慌张地向家里跑，所有人都对未来充满忧虑。”穆罕默德阿詹说，但很快，人们发现事情并没有朝坏的方向发展，阿富汗迎来三年相对和平的日子。

　　今年以来，阿富汗平均每月发生一两起恐怖袭击事件，频率较三年前明显减少。据西方智库经济与和平研究所发布的《2024版全球恐怖主义指数报告》，2023年阿安全形势得到改善，自2019年以来首次不再是全球恐怖主义指数排名首位的国家。

　　“我现在每天可以一直在街上卖菜，到晚上九、十点钟才收摊，这在以前是不可想象的。”穆罕默德阿詹对记者说，“这里的安全形势100%变好了，街上乞丐、小偷的数量也少了。”

　　夜幕降临，记者发现，喀布尔市中心商业区内灯火通明，许多商店一直营业到午夜。对于这三年来的安全形势变化，阿富汗民众深有感触。

　　“与三年前相比，现在安全形势好了不少，我们的商店营业到深夜也不用担心会遭到抢劫。”一家干果店老板侯赛因说。

　　不过，在美西方严厉制裁下，阿富汗仍面临严峻经济挑战。世界银行今年4月发布的报告指出，过去两年阿富汗经济表现低迷。基础设施薄弱、电力供应紧张、人才流失严重等问题使阿富汗缺乏自身发展的“造血能力”，经济持续萧条。

　　“虽然我能感受到现在来阿富汗的外国人不断增加，但店里的营业额还是不理想，只够勉强度日。”侯赛因说。

　　受需求和购买力下降影响，2024年2月，阿食品价格同比下降14.4%，非食品价格下降4.4%。作为阿富汗人主食的馕，价格在过去三年里下降了约一半。世界银行报告指出，阿富汗经济正遭遇通货紧缩。

　　纳吉布拉·阿尔曼是阿富汗一家媒体的主编。他坦言，经济不景气使媒体广告收入大幅下降，他的收入也相应减少。

　　阿尔曼表示，阿富汗的安全形势有所好转，作为媒体从业者，他感觉到阿国内新闻不再像以前那样充满血腥和暴力，但是，国家重建问题也同样不能被忽视。

　　自三年前美军撤离、持续20年的阿富汗战争结束后，美国对阿富汗实施制裁，冻结了阿中央银行数十亿美元海外资产。

　　阿尔曼说，美国制裁令境外资本难以进入阿富汗，阿大型投资项目迟迟无法启动，国家重建进程严重受阻。“制裁的受害者是阿富汗民众，我认为这是不公平的。”他说，和平来之不易，如今阿富汗民众的愿望是过上更加安稳的生活。

(责编：崔越、张悦)

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