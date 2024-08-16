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海军第46批护航编队焦作舰、洪湖舰抵达埃及亚历山大港访问

2024年08月16日10:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网亚历山大港8月15日电 （记者黄培昭、沈小晓）当地时间8月15日上午，中国海军第46批护航编队焦作舰、洪湖舰抵达埃及亚历山大港，开始进行为期5天的友好访问。

中国海军第46批护航编队焦作舰停停靠在亚历山大军港 黄培昭摄

中国海军第46批护航编队焦作舰停靠在亚历山大军港。人民网记者 黄培昭摄

综合补给舰洪湖舰 人民网记者黄培昭摄

综合补给舰洪湖舰。人民网记者 黄培昭摄

上午10时许，悬挂中埃两国国旗的焦作舰、洪湖舰在埃及引水员引导下缓缓驶入埃及亚历山大港。埃亚历山大海军基地司令率埃军地代表，中国驻埃使馆代办张涛公使率使领馆工作人员、中资机构、华侨华人代表等400余人到码头热烈迎接，并为编队官兵举行了隆重的欢迎仪式。仪式上，埃方奏响欢迎曲，表演了舞龙舞狮等中国传统特色节目，双方代表依次致辞。随后，码头欢迎人群分批次登舰进行了参观。

在码头举行的欢迎仪式 护航编队供图

在码头举行的欢迎仪式现场。护航编队供图

华人华侨代表热烈迎接祖国军舰来访 护航编队供图

华侨华人代表热烈迎接祖国军舰来访。护航编队供图

海军官兵挥手向欢迎的人群致意 护航编队供图

海军官兵挥手向欢迎的人群致意。护航编队供图

据悉，这是中国海军舰艇编队继2002、2010和2015年之后第4次到访埃及亚历山大港。访问期间，编队将开展官方拜会、举行甲板招待会，中埃海军官兵将互相参观舰艇，并共同开展专业交流，组织足球友谊赛等系列活动。

(责编：于洋、杨牧)

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