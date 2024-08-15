人民网北京8月15日电（王婧）8月12日，“2024中国—东盟周”系列活动开幕式在山西长治成功举办。本次活动由中国—东盟中心和山西省人民政府共同主办，邀请来自中国和东盟国家近300位政要、外交使节、商界领袖、媒体和青年代表参加。开幕式全程图文直播，吸引超500万观众在线关注点赞。

“2024中国-东盟周”出席嘉宾代表合影留念。中国—东盟中心供图

中国—东盟中心秘书长史忠俊主持开幕式。中共山西省委副书记、省长金湘军，老挝国会副主席坎贝·丹腊，缅甸饭店与旅游部部长德德凯，柬埔寨新闻大臣奈帕德拉，中国公共外交协会前副会长胡正跃，东盟副秘书长纳拉里亚以及中共长治市委书记陈耳东出席并致辞。中国人民对外友好协会副会长袁敏道和澜湄综合执法安全合作中心代理秘书长尤小文出席。

中国—东盟中心秘书长史忠俊在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

史忠俊首先宣读了中共中央政治局委员、外交部长王毅致“2024中国—东盟周”的贺信。

史忠俊在开幕致辞中表示，中国东盟传统友谊深厚，经贸合作成果丰硕，人文交流日益密切，全面战略伙伴关系稳步发展，对维护区域稳定、促进全球经济复苏、实现可持续发展意义重大，也树立了新型国际关系典范。“中国—东盟周”作为中心年度旗舰项目，未来将进一步加强设计、集聚资源、重在落地，为持续推进中国东盟全面战略伙伴关系注入恒久动力。

金湘军表示，山西作为中华文明重要发源地之一，文化遗产丰富，自然风光独特，是加强中国东盟合作的重要纽带。期待山西同东盟各国以此次活动为契机，在贸易投资、文旅融合、教育科技人才、地方民间交往等领域推动务实合作取得更多丰硕成果。

中共山西省委副书记、省长金湘军在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

坎贝·丹腊高度评价“2024中国—东盟周”重要意义，特别是其对推动创新、科技、绿色理念融入经济社会发展的促进作用。老挝愿在平等互利基础上，为构建东盟中国全面战略伙伴关系作出积极贡献。老挝愿同山西深挖合作新机遇，以创新推动实现共同繁荣，共同应对未来各种挑战。

老挝国会副主席坎贝·丹腊在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

德德凯指出，东盟中国关系不断往纵深发展，双方在后疫情时代应开展更多创新性、可持续性和包容性合作，建立动态、抗风险旅游体系，共同助力经济稳健复苏。

缅甸饭店与旅游部部长德德凯在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

奈帕德拉强调，人文交流对促进东盟中国关系至关重要，中国“一带一路”倡议有力促进柬埔寨经济社会发展。柬埔寨愿同中国加强在数字科技及绿色经济等领域合作，共同为实现地区互联互通和繁荣作出贡献。

柬埔寨新闻大臣奈帕德拉在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

胡正跃指出，中国与东盟在人文交流领域潜力巨大，双方应加强教育、文化和青年合作，山西省可为促进中国东盟人文交流发挥重要作用。

中国公共外交协会前副会长胡正跃在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

纳拉里亚强调，“2024中国—东盟周”系列活动有助于加强东盟中国蓬勃发展的伙伴关系。双方应加强创新、数字、可持续和人才发展合作，共同推动本地区及亚太经济繁荣增长。

东盟副秘书长纳拉里亚在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

陈耳东表示，作为“2024中国—东盟周”主办地，长治市深感荣幸。长治市愿积极推动与东盟国家合作，期待同东盟各国在文化、旅游、教育等领域取得实质性、持续性合作成果。

中国公共外交协会前副会长胡正跃在开幕式上致辞。中国—东盟中心供图

开幕式上，与会嘉宾共同见证启动中国—东盟进出口贸易服务平台（ACIESP），发布中心IP形象—熊猫萌萌。

“2024中国—东盟周”期间同步举办了“向新而兴：中国东盟全面战略伙伴关系”高端对话、中国（山西）—东盟贸易投资推介会、中国（山西）—东盟青年暨文旅发展交流会、“东盟—山西”非遗文创展示会和和“中国—东盟”电影文化嘉年华启动仪式等多项活动。

中国—东盟中心IP形象熊猫萌萌发布。中国—东盟中心供图

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