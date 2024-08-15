人民网迪拜8月14日电 （记者任皓宇） 8月14日，深圳证券交易所（以下简称深交所）与迪拜金融市场在迪拜联合举办“中国阿联酋（迪拜）资本市场合作研讨会”，并签署合作谅解备忘录，进一步深化双方多层次交流合作。深交所主要负责同志、迪拜金融市场及纳斯达克迪拜首席执行官哈米德、中国驻迪拜总领事欧渤芊出席。两地金融监管机构代表，中金、景顺长城等境内外主流投资机构代表，以及上市公司高管等近100余人参会。

会议围绕中阿资本市场发展近况、战略合作和未来展望、迪拜服务中国公司“走出去”等主题，开展多场高管对话及圆桌讨论。同时，为了积极发挥中阿资本市场合作的示范效应和带动作用，深交所与迪拜金融市场在本次备忘录中明确，将建立高层定期会晤机制，开展市场推广合作，深化经验分享和研究合作，探索指数、ETF、固定收益等产品合作，研究跨市场融资模式路径，更好服务双方市场主体跨境投融资需求。

会上，8家来自数字经济、先进制造、绿色低碳等行业的A股优质上市公司高管与境外投资者开展“一对一”交流，介绍企业经营及服务中阿产能合作情况，回应投资者关切问题，展示中国经济发展机遇和微观主体韧性活力。

深交所相关负责人表示，近年来，深交所坚定不移推进高水平双向开放，将以此次签署备忘录为契机，常态化开展路演推介活动，丰富跨境双向投融资产品与渠道，搭建中阿跨境资本服务机制，促进深化中阿双方务实合作，增强资本市场服务两国实体经济的能力。

迪拜金融市场相关负责人表示，此次签署协议是两地金融中心在促进经济增长、加强伙伴关系方面的重要里程碑。两所将携手开辟新的投资与经济发展路径，推动共享繁荣与创新。高效资本市场对经济发展至关重要，此次深化合作将为中阿两国创造新的机遇，营造有利于投资和经济增长的环境。

本次研讨会反响积极，得到两地有关方面的充分肯定与积极支持，与会各界表示此次活动充分呈现了中国经济活力与多样化投资与产业合作机遇，认为中阿资本对接符合双方利益，有助于加强实体经济共赢发展。

下一步，深交所将继续按照中国证监会部署要求，进一步发挥好资本市场枢纽作用和平台功能，持续深化与境外资本市场互联互通，积极拓展境外投资者服务深度和广度，稳妥有序推进资本市场制度型开放，更好服务构建新发展格局，助力推动高质量发展。

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