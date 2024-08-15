新华社联合国8月14日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵14日在安理会审议南苏丹问题时发言，强调国际社会应切实尊重南苏丹在政治过渡上的主权和主导权，避免施压干预或强加外部标准。

戴兵说，当前，南苏丹落实重振协议和推进政治过渡处于关键时期，国际社会要为南苏丹和平发展提供建设性支持。国际社会要支持南苏丹更好落实重振协议，鼓励各方开展政治对话、加强团结互信，为举办大选凝聚更多政治共识。要重视南苏丹在选举资金方面的困难挑战，为选举委员会、联合监督与评估重组委员会等关键机构履职以及统一部队部署提供资金等更多资源。南苏丹有自己的国情和现状。南苏丹人民有权决定本国的命运。

戴兵表示，中方支持南苏丹政府同相关部族、以及各族群之间开展对话，就土地、草场、移牧等争议问题寻求持久解决方案，尽快实现和平和解。国际社会和联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）要继续支持南苏丹政府加强安全能力建设、推进安全部门改革，切实增强保护平民能力。国际社会还要密切关注苏丹冲突对南苏丹安全局势的影响，帮助南苏丹遏制武装分子跨境流窜，打击跨境犯罪和轻小武器非法贩运，维护好南苏丹安全稳定。

戴兵说，南苏丹建国时间不长，经济基础薄弱。世界银行、联合国开发计划署等发展伙伴以及传统捐助方，应在民生保障、经济发展方面给予南苏丹更大支持，帮助南苏丹稳定经济和民生。国际社会要重视南苏丹人道响应资金不足的严峻挑战，加大人道援助力度，满足南苏丹人道需求。作为联南苏团主要出兵国，中方将继续坚定支持联南苏团工作，为南苏丹和平繁荣作出贡献。

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