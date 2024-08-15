人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德国要求波兰逮捕一涉嫌破坏“北溪”管道的乌克兰人

2024年08月15日08:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社柏林8月14日电（记者邰思聪）据德国多家媒体14日报道，德国检方已把一份逮捕令发送给波兰检方，要求波兰逮捕涉嫌参与炸毁波罗的海“北溪”天然气管道的一名乌克兰人。据报道，这名乌克兰人是一名潜水教练。

　　德国媒体还报道，德国检方已锁定另外两名嫌疑人。报道称，他们是来自乌克兰的一男一女，二人也是潜水员，可能在海底天然气管道上安放了爆炸物。目前德国方面尚未对两人发出逮捕令。

　　德国联邦政府副发言人沃尔夫冈·布赫纳表示，彻查破坏行为是德国联邦政府的“首要任务”，他不想评估波兰当局是否充分合作。他还表示，调查是根据法律进行的，这些调查不会影响德国未来是否以及在多大程度上继续支持乌克兰。

　　波兰方面对此表示，德国通缉的这名乌克兰籍嫌疑人已经返回乌克兰，波兰检方从波兰边防部队获知这一信息。当该嫌疑人离开波兰时，波兰边境检查的数据库里并没有收到此人被通缉的信息。

　　“北溪”天然气管道从俄罗斯经波罗的海直通德国，向欧洲输送天然气。2022年9月26日，管道发生爆炸，泄漏大量天然气。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，位于瑞典和丹麦附近海域。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。今年2月，瑞典和丹麦相继宣布结束调查，但德国表示仍将继续调查。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部