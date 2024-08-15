新华社柏林8月14日电（记者邰思聪）据德国多家媒体14日报道，德国检方已把一份逮捕令发送给波兰检方，要求波兰逮捕涉嫌参与炸毁波罗的海“北溪”天然气管道的一名乌克兰人。据报道，这名乌克兰人是一名潜水教练。

德国媒体还报道，德国检方已锁定另外两名嫌疑人。报道称，他们是来自乌克兰的一男一女，二人也是潜水员，可能在海底天然气管道上安放了爆炸物。目前德国方面尚未对两人发出逮捕令。

德国联邦政府副发言人沃尔夫冈·布赫纳表示，彻查破坏行为是德国联邦政府的“首要任务”，他不想评估波兰当局是否充分合作。他还表示，调查是根据法律进行的，这些调查不会影响德国未来是否以及在多大程度上继续支持乌克兰。

波兰方面对此表示，德国通缉的这名乌克兰籍嫌疑人已经返回乌克兰，波兰检方从波兰边防部队获知这一信息。当该嫌疑人离开波兰时，波兰边境检查的数据库里并没有收到此人被通缉的信息。

“北溪”天然气管道从俄罗斯经波罗的海直通德国，向欧洲输送天然气。2022年9月26日，管道发生爆炸，泄漏大量天然气。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，位于瑞典和丹麦附近海域。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。今年2月，瑞典和丹麦相继宣布结束调查，但德国表示仍将继续调查。

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