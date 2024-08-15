新华社布鲁塞尔8月14日电 综述｜欧洲极端高温天气持续 欧盟助希腊等国应对山火

新华社记者

进入8月，欧洲极端高温天气持续，多国气温打破历史纪录，葡萄牙、希腊和阿尔巴尼亚等国山火不断。高温天气对当地农业和公共卫生等影响显著，各国政府采取多种措施应对，欧盟委员会正准备向希腊和阿尔巴尼亚提供紧急支持以应对猛烈的山火。

极端热浪席卷欧洲

克罗地亚气象局12日宣布，对首都萨格勒布等城市发布红色高温预警。该国本轮高温预计在14日至15日达到顶峰，内陆地区最高温度将达38摄氏度左右，亚得里亚海和达尔马提亚地区最高温度将达41摄氏度。

阿尔巴尼亚国防部气象中心11日发布天气预报显示，12日起的3天该国将以晴热天气为主，多地最高气温将超40摄氏度，甚至高达42摄氏度。

罗马尼亚正处于其历史上最严峻的热浪侵袭之中。12日，罗气象局对全国一半地区发布未来3天黄色及橙色高温预警，预计气温将达35至39摄氏度。

北马其顿气象部门11日也发布了高温预警，预计自12日起连续3天全境晴热天气为主，部分地方最高气温将超40摄氏度。

法国气象局12日称，本土96个省中有42个因热浪和/或雷暴风险而被置于“橙色警戒”下。“下午4点，大部分高温橙色预警省份的气温在34至38摄氏度之间”。

中欧和北欧国家也面临高温“烤验”。英国气象局数据显示，12日成为该国今年迄今最热一天，日最高气温34.8摄氏度，这也超过了去年该国33.5摄氏度的最高气温。

由于亚热带气团逼近，德国全国范围内出现了高温天气。德国气象局已发布高温预警，并称某些地区可能会遭遇“极端热应激”，对公众健康构成严重威胁。

欧盟拨款助多国灭山火

受极端天气影响，近年来南欧国家频遭山火困扰，今年形势更为严峻。葡萄牙8月10日发生的布拉干萨山火直到12日尚未扑灭，超过250名消防员在直升机和地面消防车辆的支援下参与灭火。

希腊雅典东北40多公里处11日下午发生山火，12日加速蔓延，雅典东北郊多座房屋和商铺被焚毁，部分地区电力中断。大火在13日凌晨得到控制，目前已造成1人死亡、18人受伤，20多个居民区的数千人被迫疏散。希腊国家天文台公布的卫星图像显示，大火已波及约一万公顷土地。

过去两个月以来，阿尔巴尼亚几乎每天都有火情报告。仅8月12日，阿国防部就通报了47起火情，创下两个月来单日最高火情数量。

欧盟委员会准备向希腊和阿尔巴尼亚提供紧急援助，以帮助两国应对严峻的火势，包括提供空中和地面消防资源等。此外，欧盟官员表示，欧盟还计划购买12架新飞机，派往相关国家。这笔费用将由欧盟委员会承担，是加强欧盟消防能力的一部分，为扑灭欧洲可能更加猛烈的山火作准备。

欧盟委员会宣布将向欧盟民事保护机制注资6亿欧元，以提高空中灭火能力。欧盟民事保护机制在欧洲救灾中发挥着关键作用。

高温威胁农业和民众健康

持续高温导致罗马尼亚全国出现严重干旱，许多湖泊和河流水位显著下降。据罗农业部7月预计，到今年9月，该国将有约200万公顷的玉米和向日葵受严重干旱影响。

捷克统计局8月9日在一份预估报告中称，受不利天气条件影响，今年捷克油菜籽播种面积减少，全国油菜籽产量预计较去年减少26.5%，为2006年以来最低。

法国“高温和健康警报系统”监测数据显示，高温期间急诊室就诊人数增加，老人和儿童受影响较大。7月29日和30日，急诊室就诊人数一半以上是75岁及以上老人，15岁以下人群占比为12%。

英国卫生安全局也针对包括伦敦在内的多个区域发布黄色高温健康预警。该警报意味着高温天气将影响“特别脆弱”的人群，如“有多种健康问题且正在服用多种药物的老人”。

德国DAK医疗保险公司的最新调查报告显示，每4个德国人中就有一人因极端高温而出现健康问题，而在60岁以上人群中，这一比例接近三分之一。

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