新华社加沙8月14日电（记者黄泽民）巴勒斯坦加沙地带卫生部门14日发表声明说，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成39965人死亡、92294人受伤。

8月14日，在加沙地带中部的迈加齐难民营，人们清理遭以军袭击后损毁的建筑。新华社发（马尔万·达乌德摄）

声明说，在过去24小时内，以军在加沙地带的军事行动造成36人死亡、54人受伤。许多受害者仍被困废墟下，救护车和民防人员难以接近。

8月13日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院，人们搬运以军袭击遇难者的遗体。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

据巴勒斯坦通讯社14日报道，以军当天轰炸了加沙地带中部努赛赖特难民营、迈加齐难民营和加沙地带南部汗尤尼斯。以军当天还在约旦河西岸的图巴斯市和塔蒙镇开展了军事行动。

以色列国防军14日发表声明说，以军继续在加沙地带中部和南部开展行动。在过去的一天里，以空军打击了加沙地带40多处基础设施。

8月13日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院，一名女子哀悼以军袭击遇难者。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

这是8月13日在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院拍摄的一名儿童。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

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