新华社路易港8月14日电 通讯：当非洲甘蔗遇见中国

新华社记者凌馨 代贺 曾涛

得益于美国作家马克·吐温的作品，毛里求斯“天堂原乡”的美誉广为人知，但人们对它的别名——“甜岛”却知之甚少。

“甜岛”其名来源于岛上最重要的农作物——甘蔗。上世纪60年代独立之初，毛里求斯全国耕地的90%都用于甘蔗种植，制糖业一度创造了该国近三分之一的国内生产总值和九成以上的出口总额。

7月24日，在毛里求斯东部弗拉克区，冈尼斯·布鲁思（左）与父亲在自家的甘蔗地里劳作。新华社记者凌馨摄

几十年来，毛里求斯政府实施经济多元化政策，金融业、旅游业等第三产业发展迅速。但时至今日，制糖业仍在当地经济和社会发展中扮演重要角色。毛里求斯糖业联合组织首席执行官德韦什·杜基拉介绍，加上蔗糖生产过程中的蔗渣、糖蜜等副产品，制糖业对该国国内生产总值的贡献率仍达2%以上。同时，制糖业还吸纳大量就业人口，除了8000多名甘蔗种植者外，还包括大量从事甘蔗收割、蔗糖加工和运输等工作的人员。“维持制糖业的可持续发展对于毛里求斯至关重要。”

不过，自本世纪初开始，毛里求斯制糖业遭遇严峻挑战。一方面，毛里求斯制糖业规模较小、人工成本较高等竞争劣势逐步凸显；另一方面，毛里求斯蔗糖的主要市场欧盟对毛进口食糖配额协定到期，致使毛里求斯的蔗糖出口严重下滑。

7月26日，在毛里求斯东部弗拉克区一家糖厂，工人在车间内工作。新华社记者凌馨摄

冈尼斯·布鲁思一家世代从事甘蔗种植，到他已是第四代，家中有近200公顷甘蔗地。但他抱怨，“毛里求斯地处偏僻，国际货运成本较高。随着近年来货运价格上涨，制糖业出口雪上加霜”，“周围的甘蔗农宁愿土地荒置，也不愿意继续种植甘蔗”。

就在出口欧盟受阻之际，毛里求斯的蔗糖，遇见了中国。2021年1月1日，作为中国和非洲国家签署的第一个自由贸易协定，中国-毛里求斯自贸协定正式生效。该协定涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济合作等内容。在货物贸易领域，中毛最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3%和94.2%；在服务贸易领域，双方承诺开放的分部门均超过100个。

中毛自贸协定专门为毛里求斯的蔗糖作出“关税配额”安排：从2021年的1.5万吨配额开始，每年增加5000吨，直到2028年达到5万吨。在此配额内，毛蔗糖关税由此前的50%降至15%。

7月24日，在毛里求斯东部弗拉克区一家糖厂，工人在车间内监测蔗糖的生产。新华社记者凌馨摄

杜基拉说：“这一安排对毛制糖业出口意义重大。此前，我们第一次向中国出口特种糖是在2010年。但直到2020年，毛特种糖对华出口只维持在700吨至1100吨之间。”如今有了中毛自贸协定，意味着毛里求斯蔗糖五分之一的出口得到了保证。

杜基拉强调，在中毛自贸协定框架下，毛里求斯针对中国市场出口的特种糖“并非是中国自产糖的替代品，而是补充”。从长远来看，对中国市场的营销重点将集中在附加值更高的特种糖细分市场。

在评价毛里求斯甘蔗的特点时，布鲁思说：“作为一个小岛，我们的甘蔗生产面积非常小。为了在国际市场上脱颖而出，我们必须注重蔗糖的质量。我们生产的大部分是特种糖，这在世界上是独一无二的。”

2023年，在长沙举行的中国国际食品餐饮博览会上，毛里求斯特种糖已经拥有独立展位。杜基拉满怀信心地说：“我们正在朝着正确的方向前进，中国市场的贡献巨大。”

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