新华社东京8月14日电 题：又是一年“8·15” 日本动向令人忧

新华社记者姜俏梅

今年8月15日是日本宣布无条件投降79周年的日子。日本发动的侵略战争和实施的殖民统治给众多国家带来深重灾难，也将本国国民拖入深渊。二战结束后，日本理应铭记历史、珍爱和平。然而，日本右翼势力从未放弃成为军事大国的迷梦，一方面竭力掩盖和美化侵略行为，突出其受害形象，另一方面一步步架空和平宪法，试图摆脱战后体制。日本的种种举动令国际社会担忧，值得高度警惕。

错误史观横行

每年“8·15”和其他重要节点，总有一批日本右翼政客公然参拜供奉着二战甲级战犯的靖国神社。靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，日本政客参拜该神社遭到日本国内爱好和平人士和国际社会的强烈反对，曾多次导致日本与近邻国家关系紧张。

图为2016年4月22日，日本跨党派国会议员团体“大家一起参拜靖国神社”议员参拜靖国神社的资料照片。新华社记者马平摄

今年，日本又接连曝出自卫队人员大规模参拜靖国神社问题。先是陆上自卫队幕僚副长小林弘树被曝带领数十名自卫队员集体参拜靖国神社。随后，日本媒体又挖出海上自卫队训练舰队司令官今野泰树去年5月曾带领165名海上自卫队干部候补生学校毕业生集体参拜靖国神社，其照片刊登在靖国神社内部刊物上并配文“正式参拜”。

公务人员参拜靖国神社涉嫌违反日本宪法所规定的“政教分离”原则。日本防卫省内部有明确规定，禁止自卫队员作为部队或组织参拜神社等宗教设施。然而面对舆论质疑，陆上自卫队称参拜是请假进行的个人行为，并不违规，仅以参拜人员使用了公务车为由给予轻微处分；时任海上幕僚长酒井良则回应称相关事件属“个人参拜”，海上自卫队“不打算调查”。

分析人士指出，自卫队曝出参拜靖国神社问题且其领导层对此包庇纵容，表明靖国神社所代表的错误史观已深度渗透作为日本武装力量的自卫队，值得高度警惕。

此外，日本海上自卫队前海将（海上自卫队最高军衔）大塚海夫今年4月出任靖国神社第14代宫司。这是自卫队前将官首次出任这一职位，而二战期间靖国神社宫司由退役陆军大将铃木孝雄担任。分析人士指出，这种“巧合”令人不安。

掩盖历史污点

今年4月，日本文部科学省审核通过令和书籍出版社出版的中学历史教材《国史教科书》。该教科书大肆宣扬“皇国史观”，否认日本强征“慰安妇”的事实，这是其首次审核通过，意味着这一“有毒”教科书明年有可能进入中学课堂。

1993年，时任日本内阁官房长官河野洋平发表“河野谈话”，承认日军直接参与在朝鲜半岛、中国等地设置“慰安所”及强征当地妇女充当“慰安妇”，并对此表示道歉和反省。但《国史教科书》公开唱反调，称“慰安妇”是“是拿报酬工作”，“日军没有强行抓走朝鲜女性”。

2015年6月9日，在日本东京，日本前内阁官房长官河野洋平（左）发表讲话。当日，河野洋平和前首相村山富市在日本记者俱乐部举行对谈，重申承认殖民侵略历史事实、坚持和平宪法对日本的重要意义。新华社记者马平摄

这样的教科书何以通过审核？日本“儿童与教科书全国网络21世纪”代表委员铃木敏夫在接受新华社记者采访时指出，日本政府长期以来对历史修正主义采取纵容态度，企图以颠倒黑白、美化历史的教科书扭转国民历史认知。其结果是误导了孩子们对日本殖民统治和侵略战争的理解，助长了对中国和韩国的排外情绪。

坚持调查宣传南京大屠杀历史真相的日本铭心会会长松冈环告诉新华社记者，日本小学历史教科书涉及二战的部分，有关广岛、长崎遭原子弹轰炸以及东京遭空袭等受害内容多达十几页，而对日本侵略罪行的描述几乎没有，更别提南京大屠杀了。

以日本前首相安倍晋三提出的建设“美丽国家”为幌子，日本试图洗白侵略历史污点的行径不断上演。时至今日，日本青少年对战争责任知之甚少，关于战争罪行的记忆正在快速消失……

架空和平宪法

近年来，日本利用朝鲜半岛和台海局势、乌克兰危机等渲染紧张气氛、制造恐慌，将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，借机大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，并不断放宽武器出口限制，一再突破和平宪法限制。

日本先后打破多项军事禁忌，不断突破“专守防卫”原则。2022年12月，日本政府通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，提出日本将致力于拥有“对敌基地攻击能力”等政策主张。根据文件，日本计划在2023至2027财年将防卫费总额增至约43万亿日元，是此前5年的近1.6倍。

2023年3月28日，在日本东京，民众在参议院议员会馆前举行抗议活动，反对参议院当天通过“军备扩张预算”案。新华社记者姜俏梅摄

今年3月，日本政府决定允许向第三国出口日本与英国、意大利共同研发的下一代战斗机，并进一步修改《防卫装备转移三原则》及其实施方针，打开了向第三国出口武器的大门。

自2022年以来，日本先后与澳大利亚、英国以及菲律宾签署互惠准入协定，结成“准同盟”关系。日本还加强与北约的勾结，图谋“引狼入室”，将北约引入亚太地区。日本首相岸田文雄今年4月访美期间，双方将防卫关系提升至前所未有水平。

日本上述种种举动有悖于其和平宪法的“专守防卫”理念，给东亚地区带来安全威胁。日本前外务省官员孙崎享指出，日本与亚洲邻国之间的纠纷本可通过外交手段解决，但日本政府一味迎合美国要求，走上扩充军备的危险之路。日本现在应认真思考，究竟怎样的政策才能给日本带来真正的安全。

(责编：王禹蘅、张悦)