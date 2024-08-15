新华社渥太华8月13日电（记者林威）一座中国传统污水处理厂的升级改造项目13日获得国际水协会颁发的2024年“全球创新大奖”。

当地时间8月11日到15日，国际水协会（IWA）的世界水大会暨展览会在多伦多召开。由中国城市污水处理概念厂专家委员会、中持水务股份有限公司申报的“激发技术与市场变革：中国污水资源概念厂”项目脱颖而出，荣获国际水协会的2024年“项目创新奖”“改变市场的水技术与基础设施类”金奖。“项目创新奖”共有六个类别，每个类别设金、银、铜三个奖项。在“项目创新奖”的六个金奖项目中，专家评委再评选出一个“全球创新大奖”，代表具有全球意义的真正杰出项目。

据项目团队介绍，获得今年“全球创新大奖”的宜兴概念厂是将传统污水处理厂升级打造为资源循环工厂的重要实践项目，是减少污水处理厂的邻避效应，将传统封闭的治污工厂变为环境友好、对公众开放、融入环境、科普教育、面向未来的可持续基础设施，也是将传统治污工厂升级为生态友好型、资源再生型的现代概念工厂。

世界水大会暨展览会每两年举办一次，是全球规模最大的水资源领域活动之一，汇集了来自城市水务服务、农业、工业等各个领域的专家。此次大会的主题是“塑造我们的水资源未来”，重点探讨创新解决方案和实践，主要议题包括水务管理、废水和资源回收、饮用水和可再生利用、城市规模规划与运营、大规模水资源管理等。

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