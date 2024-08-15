人民网内比都8月14日电（记者谢佳君）当地时间8月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在内比都同缅甸副总理兼外长丹穗举行会谈。

王毅说，70多年来，无论国际风云如何变幻，中缅始终秉持共同倡导的和平共处五项原则精神，树立了大小国家平等相待、守望相助的典范。中方愿同缅方一道，继承弘扬胞波情谊，继续相互支持、相互帮助，共同推动中缅命运共同体建设不断向前发展。

王毅表示，当今世界变乱交织，中国的发展是世界和平力量的增长、稳定因素的增强。中国共产党二十届三中全会不久前胜利召开，明确中国将进一步全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制，推进高质量发展和高水平对外开放，这将为中缅合作提供新契机、新动力。我们愿同缅方深化共建“一带一路”合作，落实好三大全球倡议，推动中缅命运共同体建设稳步向前迈进。双方要保持高层交往，增进政治互信；积极稳妥推进经济走廊建设，确保油气管道安全顺利运营；加强安全合作，共同打击跨境犯罪活动；加快农业等领域合作，助力缅甸改善民生。以庆祝明年建交75周年为契机，开展系列庆祝活动，密切人文交流，巩固友好民意基础。

丹穗表示，缅中关系源远流长，有着深厚的胞波情谊，明年两国将共同庆祝建交75周年。缅方高度重视对华关系，坚持一个中国原则，支持“一带一路”倡议、三大全球倡议和人类命运共同体理念。愿同中方密切各层级交往,加快经济走廊框架下大项目建设深化农业、能源、旅游等领域合作，推动缅中命运共同体取得更多成果，造福缅甸人民。缅方将全力维护中国在缅项目人员的安全，切实维护缅中边境安全稳定，同中方共同打击跨国犯罪。

双方就澜湄合作交换了意见，一致同意落实好第四次领导人会议重要共识，锚定构建澜湄国家命运共同体目标，推动澜湄合作取得更多丰硕成果，共同促进稳定发展和区域一体化。

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