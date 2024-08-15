新华社日内瓦8月14日电（记者曾焱）世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织当天召开《国际卫生条例（2005）》紧急委员会会议，讨论2024年猴痘病例数激增现象。会后，谭德塞在记者会上说：“今天，紧急委员会召开会议并向我提出建议，认为当前形势已构成‘国际关注的突发公共卫生事件’。我采纳了这一建议。”

谭德塞表示，目前猴痘疫情具备在非洲以及向其他大洲进一步传播的潜力，这十分令人担忧。世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。

世卫组织当天发布公报说，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。

非洲疾病控制和预防中心13日宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件，并呼吁非洲各国采取紧急行动，避免猴痘疫情在非洲大陆持续蔓延。非洲疾控中心8日公布的数据显示，目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160%。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。2022年5月以来，全球100多个国家和地区报告猴痘病例。世界卫生组织同年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除这一状态。

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