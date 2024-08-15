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希腊努力应对山火险情

本报记者 谢亚宏
2024年08月15日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　希腊政府8月13日宣布，蔓延至首都雅典东北郊的山火当天凌晨得到控制。大火目前已造成1人死亡、18人受伤，大量林地和房屋被毁。在高温干燥和强风天气共同作用下，11日下午发生于雅典东北部40多公里处的山火12日加速蔓延，有20多个居民区的数千人被迫疏散。希腊国家天文台公布的卫星图像显示，大火已波及约1万公顷土地。

　　希腊消防部门出动近200辆消防车、17架洒水飞机和16架直升机，并派出超过700名消防员参与灭火。希腊警方、电力部门也派出人员协助疏散被困人员，确保电力设施安全。目前，希腊已经启动欧洲森林火灾民事保护机制。法国、意大利、捷克等国将派出增援力量协助灭火。

　　近几个月以来，希腊山火不断。据希腊政府发布的信息，今年6月希腊发生了1200多起山火，是去年同期的两倍多。为更好应对火灾，希腊政府成立了部门间委员会用于评估各地山火风险，并加强火灾预警和早期干预等各种应对措施。希腊还在考古遗址和高风险森林中安装测温传感器和摄像头，并招募了更多护林员。在欧盟资助下，希腊还将投入21亿欧元采购消防车、洒水飞机和无人机等设备，进一步提升其灾害响应能力。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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