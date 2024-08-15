本报记者 朱玥颖

近日，日本学者松野诚也、奈须重雄向中国浙江省义乌市档案馆、侵华日军细菌战史实（义乌）陈列馆捐赠大量细菌战史料，并寄语“日中友好，日中不再战”。义乌是遭受侵华日军细菌战侵害的地区之一，这些史料对印证侵华日军细菌战具有重要意义。

松野诚也是日本明治学院大学国际和平研究所研究员。此次，他捐赠了自己收藏的3册《陆军军医学校防疫研究报告第二部》原件，以及他在日本国立公文书馆发现的侵华日军731部队职员表等。他对本报记者说：“这些史料在日中两国都极为少见。前者是日军细菌战部队相关人员为了共享细菌战、细菌武器、防疫和防疫供水相关信息而制作的内部资料。收藏和展示这些史料，对日中两国人民都有重要意义。”

“日本陆军军医学校防疫研究室曾是日军细菌战部队的核心机构。我此次捐赠的3册原件，均由‘荣第1644部队’制作。”松野诚也说，“荣第1644部队”与731部队一起在中国实施细菌战，但目前相关的日军资料几乎都没有确认此事。3册原件标题均写有“细菌战”字样，可以明确“荣第1644部队”是细菌战部队，而且其中两册是被视为“秘”级的资料，其中1册还有731部队首任部队长石井四郎的名字。

捐赠这些史料时，松野诚也在给侵华日军细菌战史实（义乌）陈列馆的信中写道：“日中友好，日中不再战”。“我希望通过日中两国的民间交流，推动日中友好，让不再战的和平潮流继续下去。我也希望通过捐赠这些史料，唤起更多人的共鸣。”松野诚也在采访中向记者表达了对两国友好的殷殷期盼。据了解，松野诚也的研究在日本缺乏支持，开展相关工作十分不易。

奈须重雄也长期致力于日本侵华战争史料研究。多年来，他向侵华日军细菌战史实（义乌）陈列馆捐赠了大量日本侵华战争史料。他向记者表示：“已经有很多日本民众不知道这一段历史了。我们必须为此做些什么。”

第二次世界大战期间，侵华日军公然违反国际法，对中国人民发动了令人发指的细菌战。中国外交部发言人林剑表示，中方赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，有关历史资料再次表明日本军国主义发动细菌战的事实铁证如山，不容否认和抵赖。日方应正视并深刻反省日本军国主义侵略历史，以史为鉴，消除遗毒，不要重蹈覆辙。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 03 版）

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