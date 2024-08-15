本报记者 黄炜鑫

肯尼亚索西安地热电站项目的3号发电机组一角。

本报记者 黄炜鑫摄

东非大裂谷纵贯肯尼亚南北，为当地带来丰富的地热资源。该国最大的火山口——梅嫩加伊火山口位于肯尼亚第四大城市纳库鲁以北约10公里。2021年，梅嫩加伊地热开发项目正式启动，一期规划的发电装机容量为105兆瓦。其中，由浙江开山集团（开山集团）总承包的35兆瓦地热发电站——索西安地热电站已于去年6月底投产送电。这是非洲首个从设计到建设、调试完全由中国企业独立完成的地热发电站。

“这是同期规划中最早完工、最早投产的发电站。”业主方肯尼亚索西安能源有限公司项目经理摩西·罗蒂奇告诉记者，从获得总承包资质到确定设计方案，再到开工建造、设备调试、投产送电，开山集团一直保持很高的工作效率，“中企工作人员的敬业精神值得敬佩”。

中国技术和设备也具有明显的优势。开山集团肯尼亚项目负责人李海涛介绍，相比其他国家企业的设备，开山集团的设备每年停机检修的必要时长更短，全年发电总时长已突破8000小时，达到世界领先水平。“采用传统技术的地热发电项目建设周期长、成本高，平均运行时间有限，而我们自主开发的地热井口模块电站技术很好地解决了这些问题。”李海涛说。

肯尼亚制定的“2030年愿景”提出，该国将在2030年前实现地热发电量占总发电量60%的目标。罗蒂奇表示：“中企为我们开发地热资源带来全新技术，索西安地热电站设备的稳定高效运行，充分说明中国技术值得信赖。中国技术将继续助力肯尼亚加快地热资源开发，促进肯能源转型和绿色发展。”

在项目建设过程中，中企帮助当地培养了一批技术人才，施工高峰期聘用当地员工近500人。项目现场承建方中国电建集团福建工程有限公司（福建电建）土建工程师瓦齐拉·丹尼斯说：“这是我第一次从事能源开发领域的工作。在中国同事的帮助下，我学到了很多技术知识，积累了不少项目管理经验。这对我未来继续参与相关工作很有帮助。”

梅嫩加伊地区土壤肥沃，植被茂密，生活着多种野生动物，是当地著名的自然风景区和旅游胜地。福建电建肯尼亚分公司总经理邓超一边带领记者参观电站，一边介绍相关的环保措施：在施工区和堆放区设立围栏，防止野生动物误入；及时清理和转运废料，避免水污染和土壤污染……“电站地处自然风景区中，对项目的环境评估非常严格。施工团队采取多种措施减少对环境的影响，保护周围生态环境。”邓超说。

不久后，由开山集团开发的第二个35兆瓦地热发电站即将开工。“索西安地热电站的成功建设，使开山集团赢得了当地的信任，为拓展合作打下了良好基础。”李海涛说。

（本报内罗毕电）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 03 版）

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