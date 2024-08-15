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缅甸领导人敏昂莱会见王毅

2024年08月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报内比都8月14日电  （记者谢佳君）8月14日，缅甸领导人敏昂莱在内比都会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　敏昂莱表示，缅甸高度重视对华关系，致力于发展缅中友好，坚定奉行一个中国原则，愿永远做中国可以信赖的友好邻邦。明年将迎来缅中建交75周年，双方可共同举办庆祝活动，弘扬传统友好，推动两国关系取得更大发展。感谢中方为推动缅北和谈发挥的建设性作用，期待中方继续支持缅维护国内稳定，实现政治和解。缅方也愿继续同中方合作，共同打击网赌电诈等跨国犯罪，绝不允许任何有损中国安全和利益的行为。

　　王毅表示，中国对缅友好政策面向全体缅甸人民，坚持不干涉内政原则，尊重缅甸政治传统和缅方根据本国国情选择的发展道路。中方坚定支持缅甸维护独立、主权、国家统一和领土完整，坚定支持缅甸致力于国内和平稳定、实现经济发展，坚定支持缅方在宪法框架下推进新的“五点路线图”，早日实现政治和解、恢复民主转型进程，找到实现长治久安的道路。作为友好邻邦，中方反对缅甸生乱生战，反对域外势力干涉缅内政，反对任何企图离间中缅关系、抹黑污蔑中国的言行。

　　王毅说，中方愿同缅方深化各领域合作，加快实施共建“一带一路”和中缅经济走廊大项目，运营好中缅油气管道，助缅改善民生，推动中缅命运共同体建设取得更多实实在在的成果。

　　访缅期间，王毅同缅甸副总理兼外长丹穗举行会谈，并会见了缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月15日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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