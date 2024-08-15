中国始终坚持以开放促改革，在扩大国际合作中提升开放能力，同各国共享发展机遇和红利。中国在改革开放中走到今天、融入世界，也必将在全面深化改革中迈向未来、惠及全球

在经济全球化时代，需要的不是制造分裂的鸿沟，而是架起沟通的桥梁；不是升起对抗的铁幕，而是铺就合作的坦途。当前，国际形势变乱交织，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，各国更需要增强合作共赢的能力，走团结合作的人间正道。

合作共赢，就是要积极寻找各国利益的汇合点，发挥各自优势，开展互利合作，实现彼此成就。作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，中国始终坚持和平发展、开放发展、合作发展、共赢发展。习近平主席指出：“我们倡导普惠包容的经济全球化，推进高质量共建‘一带一路’，践行全球发展倡议，目的就是要实现增长机遇的普惠，推动发展道路的包容，让各国人民共享发展成果，让‘地球村’里的国家共谋发展繁荣，让共赢的理念成为共识。”

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国始终坚持以开放促改革，在扩大国际合作中提升开放能力，同各国共享发展机遇和红利。中国深入推进高水平制度型开放，全面实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消制造业领域外资准入限制措施，有力强化知识产权保护，营商环境全球排名从96位跃升至31位，货物贸易和吸引外资总额居世界前列。“中国将扩大高水平开放，同包括法国在内的世界各国深化合作”“中国已经实现制造业准入全面放开，将加快开放电信、医疗等服务业市场准入”“中国高质量发展和对外开放将为匈牙利提供更多机遇”……今年以来，习近平主席多次在外交场合阐释中国坚持对外开放的基本国策，表明中国与各国携手发展的诚意。中国海关总署发布的最新数据显示，今年前7个月，中国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。这是中国持续扩大高水平对外开放取得的成果，也为世界各国带来了新机遇。

中国坚决反对各种形式的单边主义、保护主义，不断促进贸易投资自由化便利化，着力破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，维护全球产供链稳定畅通。在会见荷兰时任首相吕特时，习近平主席强调，经济全球化或许遭遇逆风，但历史大势不会改变，“脱钩断链”没有出路，开放合作是唯一选择。吕特表示，“脱钩断链”不是荷兰政府的政策选项，因为任何损害中国发展利益的行动也会伤及自身。在会见德国总理朔尔茨时，习近平主席指出，中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。朔尔茨总理表示，德方反对保护主义，支持自由贸易。习近平主席访问匈牙利期间，欧尔班总理明确表示，匈方不认同所谓“产能过剩”或“去风险”等说法。匈方深化对华合作的决心坚定不移，不会受到任何力量的干扰。事实表明，单边主义、保护主义不得人心，合作共赢是绝大多数国家的共同选择。

中国在改革开放中走到今天、融入世界，也必将在全面深化改革中迈向未来、惠及全球。中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，强调完善高水平对外开放体制机制。未来，中国将稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制。中国将继续坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极参与全球经济治理体系改革，提供更多全球公共产品。中国将继续推动落实全球发展倡议，加大对全球发展合作的投入，帮助广大发展中国家提高自主发展能力，共同做大并公平分好经济全球化的“蛋糕”，使发展既充分又平衡，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。中国愿同各国做现代化道路上的同路人，欢迎各方搭乘中国式现代化的快车。

大国外交，远谋而笃行。中国特色大国外交将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，对标中国式现代化目标任务，坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢的方针原则，不断开创新局面，不断为人类发展进步作出新贡献。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)