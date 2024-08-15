本报记者 宋亦然

今年是中国与巴西建交50周年。半个世纪以来，两国各领域务实合作成果丰硕。中巴均为农业大国，双边农业合作高度互补互利，是两国合作中最扎实、最有活力的领域之一。近年来，两国农业贸易规模持续扩大，农业技术合作更加深入，可持续农业发展方面的交流合作不断加强。巴西农业和畜牧业部部长卡洛斯·法瓦罗表示：“巴西和中国农业合作持续惠及两国人民。”

“中国市场具有强大的吸引力”

今年4月，一场对华肉类出口启运仪式在巴西南马托格罗索州举行。仪式上，巴西总统卢拉亲手密封了一份即将出口到中国的牛肉。在南马托格罗索州，此次共有6家肉类加工企业获准向中国出口肉类，提高了该州对国际市场的肉类销售能力。此前该州每年对中国的出口约46.7万头牛，如今大幅提升至230万头。

多年以来，中国一直是巴西牛肉最大出口市场。2023年，巴西对华牛肉出口额占其牛肉出口总额的54.9％。今年，获得对华出口资质的巴西肉企从106家增至144家。巴西媒体表示，这批企业获得出口授权，意味着巴西将在一年内增加100亿雷亚尔（约合131亿元人民币）贸易额。巴西农业和畜牧业部贸易和国际关系秘书罗伯托·佩罗萨表示，对华出口的肉企将为巴西内陆地区创造更多就业机会，促进当地经济发展。

巴西是农牧业生产、出口大国，中国是全球最大农产品进口国，两国在农业领域的合作具有极强的互补性。自2009年以来，中国一直是巴西最大贸易伙伴，大豆、玉米、牛肉等是巴西对华出口的主要商品。中国农业农村部数据显示，2023年，巴西继续保持中国第一主要农产品进口来源国地位。

巴西企业连续6年参加进博会。巴西肉类、蜂蜜、蜂胶、葡萄酒、起泡酒、咖啡等特色农产品逐渐为中国消费者熟知。巴西主要农业州马托格罗索州经济发展部国际顾问阿丽亚娜·格德斯表示，中国是巴西出口的主要目的地，“对巴西来说，中国市场具有强大的吸引力和重要的战略意义”。格德斯表示，希望能够以巴中农产品贸易为基础，推动巴西对华出口多样化。

“巴西正在进一步拓宽出口至中国的农产品类别，尤其是经济作物和有高附加值的农产品，比如莓果、坚果、可可等。”巴西农业和畜牧业联合会贸易促进处主任罗德里戈·达·马塔说。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示：“农产品贸易是巴中两国经贸往来的重要组成部分。中国在物流和仓储等领域的投资可以显著改善巴西农业供应链，同时两国在粮食育种、肉类生产等技术方面也可以相互分享经验。”

“中国技术帮助巴西农民提高了生产效率”

收割机、拖拉机、喷洒农药的无人机……在巴西东北部小镇阿波迪，马里姆家的小农场里机器轰鸣，现代化农机有条不紊地在田间劳作。

今年2月，中巴农业机械化合作示范项目在阿波迪启动，第一批来自中国的拖拉机、播种机、收获机及配套农机具等共31台（件）设备正式交付给当地。这些设备在巴西东北部9个州巡回示范作业，中方专家面向当地农户普及农业机械化知识。马里姆就是该项目的受益者之一。

中巴农业机械化合作示范项目由中国农业大学、中国农业机械工业协会、巴西东北部联合会、国际民众合作协会共同实施，重点推进精准播种施肥、无人机植保、机械化收割等智慧农业创新技术在巴西农场的落地应用。

巴西农业发展部部长保罗·特谢拉表示，中国团队带来了设备和丰富的经验，将改善巴西的家庭农业。他还表示，希望中方将更多的农业装备带到巴西，“欢迎来这里投资建厂”。

近年来，中国农业机械和农业解决方案逐渐受到巴西市场的青睐。不久前，在圣保罗州里贝朗普雷图市举办的2024年巴西农业科技展上，中国农业无人机、电动挖掘机、太阳能灌溉系统等纷纷亮相。阿德马尔·奥利韦拉是巴西一家中国无人机代理企业的首席执行官。在他看来，中国无人机技术持续创新，越来越多巴西农场开始使用中国无人机。“中国技术帮助巴西农民提高了生产效率。”

“为两国农业合作汇聚更多力量”

作为高度重视可持续发展的农业大国，中巴在提高农业供应链韧性、促进农业可持续发展、发展气候智慧型农业等相关议题上深入对话，对推动农业减排、促进粮食安全意义重大。

去年4月，卢拉成功访华，中巴双方发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。联合声明肯定了两国在农业及农产品贸易方面的合作具有战略意义，承诺加强对话，推动两国粮食、农产品贸易的安全顺畅发展。双方还签署《关于促进社会发展和抗击饥饿与贫困的谅解备忘录》，进一步拓展了两国农业合作领域。

巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马·朱尼尔表示，巴西愿与中国政府机构、高校等建立长效合作机制，特别是加强在减贫与反饥饿等领域的经验交流，努力为消除贫困乃至解决全球粮食问题采取积极应对措施。

法瓦罗表示：“巴西希望同中方加强科技合作，为两国农业合作汇聚更多力量。”成立于2017年的隆平巴西公司致力于培育适应巴西多样化气候和土壤条件的农作物种子，是巴西玉米、大豆、高粱等农作物种子研发的重要科技创新平台。华南农业大学与巴西利亚大学、北大河州立大学等多所巴西高校和研究机构签署合作协议，涉及大豆育种、食品安全、可持续农业等领域。

“中国正在加快农业现代化，融合精准种植、先进灌溉系统和生物技术应用等创新举措，提高农业生产效率和可持续性，并通过国际合作为世界其他地区人民的粮食安全作出贡献。”林斯说，巴西和中国在农业方面的合作互惠互利，将助力两国经济增长、可持续发展和粮食安全。

今年2月，气候债券倡议组织发布研究报告称，中国和巴西在全球农产品生产领域持续保持领先地位，双方在农业领域的相关技术和标准的对接，有利于加深绿色金融和绿色农业领域合作。该组织中国农业转型项目负责人李少欣表示：“中国在利用气候融资支持农业和加强生物多样性保护方面位居世界前列。怀着共同目标，中巴将携手迈向建设韧性农业和可持续农业的新阶段。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)