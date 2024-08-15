吴沂萱

余先颖身穿汉服在街头展现中国文化。

余先颖（中）在刺绣课上。

本文图片由受访者供图

余先颖在美国波士顿大学留学，一次偶然的机会她接触到了汉服，并深深喜欢上了它。在校期间，余先颖创办汉服兴趣社团，吸引了一群热爱汉服的中国留学生参加，他们以社团为桥梁，将传统汉服带入现代生活。从校园到街头，他们通过丰富多彩的活动，展现汉服之美。

创办汉服社团

余先颖在波士顿大学读大一时接触到了汉服。她说：“一开始我是在社交媒体上看到汉服的，华美的服饰一下子就吸引了我，随着了解深入，我被汉服及其背后的文化彻底迷住了。”

余先颖发现学校的兴趣社团里没有汉服社，但身边有一些喜欢汉服的中国学生。一个想法出现在她的脑海里，为什么不创办一个社团呢？说干就干，余先颖立刻着手这件事，她在波士顿大学创办了“青衿华裳汉服社”。

余先颖说：“创办之初，社团只有三四个小伙伴。不过，招新的推文一发出，立刻有许多热爱汉服文化的人申请加入，现在我们的社团拥有百余名成员，看到这么多有共同爱好的人聚在一起，我相当开心。”

在余先颖的带领下，汉服社策划了多种多样的活动，不仅有手工课堂、汉服讲座等室内活动，还有组织社团成员们穿汉服出游的户外活动。

余先颖说，令她印象最深的是一场汉服走秀活动。“活动筹备期间，报名的人就络绎不绝，还有外国同学想当我们的汉服模特，大家的热情让我备受鼓舞，充满了干劲。”余先颖回忆道，“那次走秀活动我们展示了50余套不同汉服，还组织了一场国风表演，很多会乐器的同学大展身手，表演了古琴、中阮等传统乐器。活动当天座无虚席，外国同学在欣赏之余纷纷赞叹中国文化博大精深。看到这么多人对我们的传统文化感兴趣，我觉得一切辛苦都值得。”

汉服社举办的手工课堂也很有意思。余先颖说：“我们组织过刺绣课，刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国历史悠久。这堂课讲解刺绣的起源、技法，来参加的同学听得津津有味，听过后大家迫不及待地动起手来。课后有很多同学告诉我，到自己动手时发现比想象中难得多，通过这堂课，他们学到了很多刺绣的知识，对刺绣文化有了更深的了解。”

让汉服更日常

余先颖说：“许多人认为汉服只在拍写真、过节时才能穿，我想让它更加日常。如何让更多人在生活中看到美丽的汉服呢？我先为自己设定了一个目标——每天穿汉服。为此，我开始研究汉服妆造，基本上5分钟就能完成。此外，我还研究了汉服搭配的日常版本，比如衬衫加上马面裙，不用繁复的装饰就能凸显汉服的特色。我将这些内容分享在社交平台上，希望更多人看到。”

随着一次次活动的举办，汉服社团逐渐发展壮大。余先颖说：“刚开始，活动只在校园里举办，参加活动的大多数是学生。不过我发现一些本地已经工作的‘汉服迷’也想融入，于是我们将活动范围扩大，希望可以吸引更多热爱汉服文化的人来参加活动，感受中国传统文化的魅力。”

在传播汉服文化的过程中，余先颖收获了一段真挚的友谊。“汉服社活动时，我认识了一位喜欢汉服文化的美国女生，在交谈中惊讶地发现，她对汉服相当了解，能准确说出不同朝代的汉服名称。一来二去，我们成为了无话不谈的朋友，常常穿汉服一起出行。这个美国女生也在社交平台上分享与汉服有关的内容，现在是小有名气的汉服博主，她一直坚持自己的热爱，我们有许多共鸣。”

借助网络传播

当余先颖身穿汉服出行时，吸引了不少人好奇的眼光，发生过许多有意思的事。余先颖说：“一次我和朋友穿着直裾袍汉服在美术馆参观，有名工作人员目不转睛看着我们，不停地夸我们的衣服漂亮。我们给她讲起了汉服，她听得入了迷，还追问配饰的讲究，那天我们聊了很久，我的内心感到很自豪，汉服文化博大精深，它值得被更多人看到。”

“还有一次走在街上，有名外国路人认出了我的衣服。他对我说‘我喜欢你的汉服’，当时我真的很感动。”余先颖说。

“不久前的毕业典礼上，很多中国留学生都穿了汉服参加，同学们还用绒花、缠花装点学士帽，非常漂亮。我参加毕业典礼时就穿着一套明制汉服。还记得我出门时，有名女生从公寓窗户探出头来大声夸赞我的衣服，为我送上了诚挚的毕业祝福。毕业典礼时，外国同学们纷纷向我投来目光，他们说汉服精美别致，也想试试自己穿，这些场景历历在目，令我难忘。”余先颖说。

谈到对未来的展望，余先颖希望用好社交媒体传播汉服及中国文化，她说：“我希望以汉服为载体，延伸展现更多传统文化内容。我们在社团的官方账号上发布内容，比如宣传二十四节气时，我们会将内容翻译成英语，方便外国网友阅读并了解。社交媒体发挥着很大的传播作用，我会借助互联网的力量向更多人展示中国文化。”

(责编：牛镛、岳弘彬)