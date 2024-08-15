人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅同缅甸副总理兼外长丹穗举行会谈

2024年08月15日00:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社内比都8月14日电（记者张东强　黎广滔）当地时间2024年8月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在内比都同缅甸副总理兼外长丹穗举行会谈。

　　王毅说，70多年来，无论国际风云如何变幻，中缅始终秉持共同倡导的和平共处五项原则精神，树立了大小国家平等相待、守望相助的典范。中方愿同缅方一道，继承弘扬胞波情谊，继续相互支持、相互帮助，共同推动中缅命运共同体建设不断向前发展。

　　王毅表示，当今世界变乱交织，中国的发展是世界和平力量的增长、稳定因素的增强。中国共产党二十届三中全会不久前胜利召开，明确中国将进一步全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制，推进高质量发展和高水平对外开放，这将为中缅合作提供新契机、新动力。我们愿同缅方深化共建“一带一路”合作，落实好三大全球倡议，推动中缅命运共同体建设稳步向前迈进。双方要保持高层交往，增进政治互信；积极稳妥推进经济走廊建设，确保油气管道安全顺利运营；加强安全合作，共同打击跨境犯罪活动；加快农业等领域合作，助力缅甸改善民生。以庆祝明年建交75周年为契机，开展系列庆祝活动，密切人文交流，巩固友好民意基础。

　　丹穗表示，缅中关系源远流长，有着深厚的胞波情谊，明年两国将共同庆祝建交75周年。缅方高度重视对华关系，坚持一个中国原则，支持“一带一路”倡议、三大全球倡议和人类命运共同体理念。愿同中方密切各层级交往，加快经济走廊框架下大项目建设，深化农业、能源、旅游等领域合作，推动缅中命运共同体取得更多成果，造福缅甸人民。缅方将全力维护中国在缅项目人员的安全，切实维护缅中边境安全稳定，同中方共同打击跨国犯罪。

　　双方就澜湄合作交换了意见，一致同意落实好第四次领导人会议重要共识，锚定构建澜湄国家命运共同体目标，推动澜湄合作取得更多丰硕成果，共同促进稳定发展和区域一体化。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部