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王毅会见缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞

2024年08月14日23:48 | 来源：新华网
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　　新华社内比都8月14日电（记者张东强　黎广滔）当地时间2024年8月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在内比都会见缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞。

　　丹瑞请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。丹瑞表示，很高兴看到中国取得举世瞩目的发展成就，感谢中方长期以来在各方面给予缅甸无私的支持和帮助。中国是缅甸的胞波兄弟和友好邻邦，两国始终友好相待、和平相处，这一点永远不会改变。希望中方继续提供宝贵支持，帮助缅甸防范外部干涉，维护国内稳定。

　　王毅转达习近平主席对丹瑞的亲切问候。王毅说，你是中国人民的老朋友，长期致力于中缅友好事业，中方予以高度评价。中缅胞波情谊经历了国际风云考验，历久弥坚。中方始终将发展中缅关系放在周边外交重要位置，愿同缅方共同努力，推动中缅命运共同体建设取得更多务实成果。我们将一如既往支持缅甸维护独立、主权、统一和领土完整，支持缅甸在宪法框架下努力达成国内政治和解，顺利举行全国大选，重启民主转型进程。中方坚决反对外部势力对缅干涉渗透，坚决反对任何破坏缅甸稳定和发展的言行，将同缅甸秉持同甘共苦、守望相助的精神，做缅甸政府和人民可以信赖和依靠的真朋友、好朋友。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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