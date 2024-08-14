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塞尔维亚总统武契奇会见谌贻琴

2024年08月14日22:17 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德8月14日电 8月12日至14日，国务委员谌贻琴访问塞尔维亚，同塞尔维亚总统武契奇会见，同总理武切维奇会谈。

武契奇请谌贻琴转达对习近平主席的诚挚问候，表示习近平主席5月对塞尔维亚的成功访问提升了两国关系定位，塞方珍视塞中铁杆友谊，愿同中方深化包括体育合作在内的全方位合作，携手共同发展，造福两国人民。武切维奇表示，塞政府将同中方积极落实两国元首共识，以塞方主办2027年专业类世博会为契机，深化共建“一带一路”合作，扎实推进构建新时代塞中命运共同体。

谌贻琴转达习近平主席对武契奇总统的亲切问候和李强总理对武切维奇总理的问候，表示中方高度重视中塞关系发展，将继续同塞方落实好两国元首重要共识，着眼推进构建新时代中塞命运共同体，深化两国经济、体育、旅游、妇女事业等各领域交流合作，巩固铁杆友谊。

访问期间，谌贻琴深入了解塞尔维亚体育事业发展情况，特别是足球、篮球、排球“三大球”青训和联赛体系，考察了贝尔格莱德中国文化中心和匈塞铁路项目。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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