新华社北京8月14日电 针对有报道称美英澳三国已签署核动力潜艇合作协议，允许三国交换核材料及核信息，外交部发言人林剑14日答记者问时表示，美英澳核潜艇合作损害维护地区和平与安全的努力。在国际社会就保障监督等问题达成共识前，美英澳不应推进核潜艇合作。

林剑说，三国拼凑“三边安全伙伴关系”，推进核潜艇及其他尖端军事技术合作，刺激军备竞赛，冲击国际核不扩散体系，挑动集团政治和军事对抗，破坏地区和平稳定。中方和有关地区国家已经多次表明严重关切和坚决反对。

林剑表示，美英澳核潜艇合作违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，系核武器国家向无核武器国家转让核潜艇动力堆及大量武器级高浓铀，构成严重核扩散风险。国际原子能机构现有保障监督体系无法实施有效保障监督，国际社会对相关保障监督条款的解读和适用存在巨大争议。许多国家在前不久举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会第二次筹备会期间表达了关切。

林剑说，中方呼吁国际社会严肃看待美英澳核潜艇合作对《不扩散核武器条约》权威性、有效性的冲击，及其对国际原子能机构保障监督机制的消极影响，继续通过国际原子能机构、《不扩散核武器条约》审议进程等平台，推进政府间讨论进程，切实解决国际社会对三国合作所涉法律和技术关切。“在国际社会就保障监督等问题达成共识前，美英澳不应推进核潜艇合作。”

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