新华社北京8月14日电 外交部发言人林剑14日答记者问时表示，任何国家都不能以民主人权教师爷自居，更不能打着“促进民主人权”的幌子干危害别国利益的事情。

外交部网站日前发布《美国国家民主基金会的所作所为及真实面目》报告。林剑说，报告通过大量翔实事实，揭露美国国家民主基金会在所谓“促进民主人权”外衣下掩盖的真相。

他说，这些真相包括策动颜色革命、颠覆他国政权；勾连各色势力，干涉别国内政；煽动分裂对抗，破坏他国稳定；炮制虚假信息，蛊惑干扰舆论；借助“学术活动”，大搞干涉渗透。其中包括将黑手伸向中国，扶持“台独”分裂势力，煽动“疆独”“港独”“藏独”，策划旨在破坏中国政治安全和社会稳定的颠覆渗透活动。

林剑指出，美国国家民主基金会的所作所为严重危害别国主权、安全和发展利益，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重危害世界和平稳定，为国际上主持公道和正义的人们所唾弃。

“和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值。每个国家都有从本国实际和人民需求出发，探求适合自身发展道路的权利。”林剑说，“国际社会应在相互尊重、平等相待的基础上开展交流对话，共同为全人类进步作出更大贡献。”

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