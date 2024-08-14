新华社曼谷8月14日电（记者陈倩慈 高博）泰国宪法法院14日裁定，总理赛塔在内阁改组时提名有违法记录者出任部长的做法违反宪法相关规定，即日起解除其总理职务。

宪法法院当天以5比4的多数意见作出上述裁定，这意味着赛塔上台不到一年便被解职，其内阁也面临解散。

宪法法院公告显示，赛塔在4月内阁改组中提名的总理府部长披集曾因藐视法庭罪被判入狱6个月，不具备宪法规定内阁部长所应具备的资质。赛塔在明知披集缺乏相关资质的情况下仍提名他出任总理府部长，此举违反宪法相关规定。

宪法法院公布裁决后，赛塔在总理府外对媒体表示，虽然结果出乎意料，但他尊重法院上述裁定。他还表示，担任总理近一年来，自己已尽最大努力履职尽责。

去年8月，为泰党提名的总理候选人赛塔在上下两院联席会议投票中获得过半数议员支持，当选新一任泰国总理。

今年5月，泰国上议院40名时任看守议员联名通过上议院议长向宪法法院提请终止赛塔和披集的职务。尽管披集已于5月21日辞去总理府部长职务“以便总理继续治理国家”，宪法法院仍于5月23日决定受理此案。

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