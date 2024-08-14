José Medeiros da Silva (施若杰)

2024年，中华人民共和国和巴西联邦共和国迎来了建交50周年。在这样一个特殊的时刻，中巴两国应不忘初心，互惠互利，共同应对当今世界各类挑战，在国际舞台上寻求最有利的发展方向，赓续两国之间的友谊。

对于寻求符合自身发展道路的大国来说，曾经的两极化是一个令人窒息的政治格局。而当中巴两国50年前决定建立外交关系，并将多极化视为共同战略时，建立多极化世界的必要性就已经出现了。

1971年，当中华人民共和国恢复在联合国合法席位后，国际地缘政治格局的变化开始凸显。中巴建交的主要推动者之一、时任巴西外长阿泽雷多·达席尔瓦认为，巴西建立对华认知非常必要，两国根本的战略利益是一致的。而中国政府当时也持有类似观点，这样一来，这两个重要的发展中国家在战略上就越走越近。

从本质上讲，中巴双方都坚信，两国之间的对话、合作和共同努力是打破两极格局的战略条件，从而使得双方能够自主推进各自的发展。

我认为，中巴关系50年的发展可以分为五个阶段，前四个阶段，我借鉴了前中国驻巴西大使陈笃庆的观点：

1974年至1985年是相互了解阶段；1985年至1993年是关系巩固阶段，在此期间，两国贸易增加，政府部门互动加强，高层互访也日益频繁。巴西时任总统萨尔内1988年访华，两国签署了《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于核准研制地球资源卫星的协议书》，1993年，两国关系提升至战略伙伴关系的水平。

1993年至2003年是关系稳定阶段，这一期间，两国领导人互访更加频繁。第四阶段是2003年至2012年，该阶段的特点是双边关系迅速发展，在此期间，中巴建立了促进战略对话的重要机制，如2004年成立了中巴高层协调与合作委员会，2012年建立了全面战略对话机制。也正是在这个阶段，即2009年，中国成为巴西最大的贸易伙伴。

第五阶段始于2012年，这一年两国关系提升至全面战略伙伴关系，目前处于全面发展时期，中巴关系在政治和经济上已经超越了双边关系的范畴。

可以看出，中巴建交半个世纪以来，两国在政治和经济领域都取得了巨大的发展，共同利益在不断扩大。

如果说在20世纪70年代，两极化的国际秩序对巴西和中国等国来说是一个令人窒息的地缘政治因素，那么现在，打破国际力量不对称仍然是一个需要重视的议题。中国和巴西是加快全球多极化进程的两个重要参与者，两国关系发展得越好，朝着这个方向取得的成就也会越大。

尽管我们所处的国际环境越来越有挑战性，但重要的是我们意识到，我们也处在一个中巴关系不断加强的时刻。在巴西，包括总统卢拉在内的巴西各界都意识到中巴关系的重要性，而在中国，习近平外交思想也进一步拓宽了中巴关系的前景。（编译：鲁扬 实习生祝翎芷亦有贡献）

（作者是浙江外国语学院西方语言文化学院葡萄牙语系教授，巴西圣保罗大学政治学专业博士，现任浙江外国语学院巴西研究中心主任）

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