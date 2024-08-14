人民网纽伦堡8月13日电（记者刘赫） 在德国巴伐利亚州的小镇黑措根奥拉赫（Herzogenaurach），一群15岁左右的中国女足姑娘们正在德方专业教练的指导下进行传接球练习。“这次体验非常难得，和德国小伙伴们一起比赛，学习她们高超的足球技术对我帮助很大。”队长王晨西和记者说。她今年14岁，球龄5年，司职边锋。

8月12日，来自中国西部的U15女足队在德国阿迪达斯总部达斯勒体育场进行训练。人民网记者 刘赫摄

这是一支来自中国西部地区的U15女足队。今年1月，由国家体育总局青少司和中国足协指导，中国足球发展基金会与阿迪达斯共同设立的国际公益项目“雏凤计划”在四川成都拉开帷幕，旨在支持中国青少年足球发展，助力西部地区女足后备人才培养，增进中德两国青少年在足球领域的文化交流与合作。

首批来自贵州、陕西、四川、重庆的近百名女足U15小队员参加了第一期选拔营，并进行了为期一周的集训及比赛。集训期间，拜仁慕尼黑足球俱乐部的德国专家组通过对参营小球员多维度考核，选拔出22名球员并于近日飞抵德国，开展为期三周的集训和友谊赛。

“体育的跨文化交流非常重要，特别对于年轻球员们。” 阿迪达斯全球首席执行官比约恩·古尔登接受本报记者采访时谈到。曾经是职业足球运动员的古尔登身着印有“中国”字样的红色运动服，与小球员们面对面交流，编队成组，切磋球技。“非常开心中国在刚刚结束的巴黎奥运会上获得40枚金牌。”古尔登认为，中国是体育大国，越来越多体育项目受到关注，越来越多人参与到体育运动中来。中国市场在相当长时间里都是全球最重要的市场之一。

来自陕西省志丹县女子足球队的球员熊婧伊告诉记者，通过比赛，她们和不少德国小伙伴成为了好朋友。从事基层足球教学的肖瑞琪是四川资中U15足球队主教练，也是这次集训中方教练组成员。谈到国际交流的重要性，她认为类似的合作模式不仅为中国女足后备力量提供了与国际接轨的学习机会，也为年轻球员们搭建了一个拓展国际视野、展示才华、实现梦想的舞台。

接下来的三周，拜仁慕尼黑俱乐部为女足队员们量身定制了专业培训方案，涉及足球趋势、技术战术、体能心理等多方面内容。阿迪达斯将组织小队员们进行一系列友谊赛事和人文交流。中德双方团队还将探索和开展青少年成长、综合素质提高等一系列合作。

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