人民网墨西哥城8月13日电 （记者谢佳宁） 当地时间8月13日，全墨西哥华人华侨总会和墨西哥中资企业协会在墨西哥首都墨西哥城联合向墨西哥红十字会开展了一项重大捐赠活动。

捐赠现场与会嘉宾合影。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

墨西哥红十字会主席卡洛斯·弗雷纳·菲格罗亚出席了本次活动，他对墨西哥华商界的团结姿态深表赞赏。“今天，这一行动向我们表明，团结超越语言以及我们有时可能因距离而受到的限制。华人社区一直在向我们捐款，这是一种团结之举，也是对墨西哥红十字会的认可。”

“这种支持对于我们机构继续实现服务社会、拯救生命、减轻痛苦和率先应对紧急情况的目标至关重要。墨西哥红十字会拥有庞大的人道主义援助网络，始终需要支持我们的机构、公司和国家，例如中国。”卡洛斯说道。

仪式上，中国企业界代表发言强调了国际合作支持人道主义事业的重要性，并宣布此次活动只是他们向墨西哥红十字会提供的一系列捐款中的第一笔。作为墨西哥社会的一员，中资企业和华侨华人始终积极承担社会责任，帮助墨西哥克服困难，为墨西哥公益项目做出贡献。

“今天，中墨两国的共同利益和合作空间不断扩大，我们可以携手创造更多机遇，谋求更大发展，共创美好未来。”墨西哥中资企业协会会长辛善文表示。

此次捐赠的实物价值超过100万比索，包括12台自动除颤器、两台早期癌症检测设备、一套智能紧急呼叫系统、一百部智能手机以及救护车设备等。

捐赠物资。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

捐赠物资。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

此次捐赠活动加强了墨西哥与中国之间的友谊与合作关系，凸显了中国企业对墨西哥社会福祉的承诺。

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