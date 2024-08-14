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叙利亚媒体：叙东部一美军基地遭火箭弹袭击

2024年08月14日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革8月14日电（记者程帅朋）据叙利亚国家电视台14日报道，位于叙东部代尔祖尔省的一处美军非法基地13日晚遭火箭弹袭击。

　　报道说，遭袭的美军基地位于代尔祖尔省库努库天然气田内。

　　据叙媒体“沙姆调频”13日报道，驻有“美国占领军”的库努库天然气田当晚遭4枚火箭弹袭击，现场传出剧烈爆炸声，随后美军直升机和无人机密集出现在附近天空。

　　另据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”消息，驻扎在幼发拉底河西岸的民兵袭击了美军驻守的库努库天然气田，目前尚无人员伤亡信息。美军对来袭地和代尔祖尔省当地武装人员的驻扎地进行了回击。

　　2014年9月，美国等国组建国际联盟，对叙利亚和伊拉克境内的极端组织“伊斯兰国”目标实施空袭。2015年底，美国派遣特种部队进入叙利亚执行任务，开始在叙驻军。叙利亚政府已多次声明，要求美国结束在叙利亚领土的非法存在。

　　自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，驻叙美军频繁遭袭。据“叙利亚人权观察组织”统计，自去年10月19日以来，驻叙美军已累计遭到136次袭击。

(责编：王禹蘅、张悦)

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