新华社科威特城8月13日电（记者尹炣）萨那消息：联合国官员和也门政府官员13日对新华社记者说，联合国人权事务高级专员办事处在也门首都萨那的办公室已被胡塞武装强行关闭。

联合国和也门政府官员说，胡塞武装人员8日和9日对位于萨那的联合国人权高专办办公室进行突袭，没收了车辆、资金、文件、记载重要信息的电脑硬盘等诸多资产。

一名不愿透露姓名的联合国官员说，胡塞武装人员持枪进入办公室，在进行全面搜查和没收财产后，驱逐了员工并关闭办公室。

也门政府一名高级官员表示，这一最新事态是胡塞武装在萨那一系列针对联合国和国际组织员工的行动之后发生的。他说，也门胡塞武装今年6月在萨那逮捕了多名为联合国人权高专办、联合国人道主义事务协调厅等机构工作的也门公民，这些人仍然被关押。

也门政府人权和法律事务部长艾哈迈德·阿尔曼7月说，胡塞武装自6月初以来在萨那逮捕了来自联合国、国际组织和民间组织的50多名工作人员和救援人员。对此，胡塞武装发表声明回应说，被捕的当地人道主义工作者与包括美国在内的外国情报机构合作。

联合国也门问题特使格伦德贝里7月呼吁立即无条件释放被胡塞武装关押的联合国工作人员和救援人员。

2014年，胡塞武装夺取萨那，也门政府被迫迁至南部城市亚丁。胡塞武装目前控制着该国北部大部分领土及红海主要港口城市荷台达。

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