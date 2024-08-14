8月13日，印尼总统佐科（右二）在印度尼西亚新首都努山塔拉乘坐智轨系统。新华社发（印尼总统府供图）

新华社印度尼西亚努山塔拉8月13日电（记者叶平凡 陶方伟）印度尼西亚总统佐科13日携多名内阁部长在新首都努山塔拉试乘由中国企业推出的智轨系统。他当天表示，相比传统轨道交通，相信智轨系统能够提供更可持续、更具成本效益的替代方案。

佐科当天乘坐智轨系统从新总统府前出发，绕行四座统筹部的办公楼，然后回到总统府前，行程约2公里。

这是8月13日在印度尼西亚新首都努山塔拉拍摄的智轨系统。新华社记者 徐钦 摄

印尼当天早些时候召开全国各省市县负责人大会。佐科在会议上比较智轨系统和传统轨道交通系统后指出，在交通日益拥挤的城市，智轨系统的成本相比地铁、轻轨明显更加低廉。“印尼需要基于绿色能源的公共交通系统，以应对城市地区不断上升的污染水平。智轨系统是一种潜在的解决方案，成本效益高，适合印尼不断发展的城市。”

佐科13日试乘的智轨系统由中国北方国际合作股份有限公司（北方国际）与中国中车集团联合推出，两家企业共同推进智轨系统在努山塔拉的部署落地。

8月13日，在印度尼西亚新首都努山塔拉，工作人员和智轨系统合影。新华社记者 徐钦 摄

智轨系统是中车集团自主设计研发的创新技术，被称为“虚拟轨道的轻轨”。系统列车使用轮胎而非钢轨承载，只需在普通道路上画线，列车就能像在钢轨上运行一样，沿着标记的轨迹线自主约束行驶，省去了铺设钢轨等基础设施的大量投资。

这是8月13日在印度尼西亚新首都努山塔拉拍摄的智轨系统（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

据北方国际副总经理王晓冰介绍，智轨系统采用虚拟轨道、北斗定位、自主驾驶和纯电池动力等新技术，与同等运量的有轨电车相比，具有造价低、工期短、灵活性高等优势。该系统的高运力和低碳排放将有助于减轻大城市面临的交通拥堵和环境压力。

这是8月12日在印度尼西亚新首都努山塔拉拍摄的智轨系统。新华社记者 徐钦 摄

据北方国际介绍，智轨系统已在中国多个城市和阿联酋首都阿布扎比投入商业运营。

8月13日，印尼总统佐科（右二）在印度尼西亚新首都努山塔拉乘坐智轨系统。新华社发（印尼总统府供图）

这是8月13日在印度尼西亚新首都努山塔拉拍摄的智轨系统（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

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