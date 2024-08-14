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旅德大熊猫“梦梦”再次怀上双胞胎

2024年08月14日08:39 | 来源：新华网
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8月11日，在德国首都柏林，工作人员为大熊猫“梦梦”做超声检测。新华社发（柏林动物园供图）

8月11日，在德国首都柏林，工作人员为大熊猫“梦梦”做超声检测。新华社发（柏林动物园供图）

新华社柏林8月13日电（记者车云龙 褚怡）德国柏林动物园13日宣布，旅居柏林的中国大熊猫“梦梦”继2019年成功产下一对双胞胎后，再次确认怀孕，超声检测到两个胎儿的心跳。

柏林动物园发布公告说，园区在11日的超声检测中确认了这一喜讯。“最初超声扫描检测到一个胎儿的心跳，不久后又发现了另一个。”

8月11日，在德国首都柏林，工作人员为大熊猫“梦梦”做超声检测。新华社发（柏林动物园供图）

8月11日，在德国首都柏林，工作人员为大熊猫“梦梦”做超声检测。新华社发（柏林动物园供图）

公告说，目前两个大熊猫胎儿身长都约为2.5厘米。柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆表示，据胚胎大小推测，它们将在8月底出生。有了五年前的成功经验，动物园已经为“梦梦”分娩做好充分准备。中国专家也已赶到柏林，为后续工作提供支持。

“梦梦”和雄性大熊猫“娇庆”于2017年6月从中国成都抵达柏林动物园，开始了为期15年的旅居生活。2019年8月31日，“梦梦”成功诞下一对雄性双胞胎，分别取名“梦想”和“梦圆”，这是德国首次迎来大熊猫诞生。去年12月，这对双胞胎兄弟返回中国。

(责编：王禹蘅、张悦)

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