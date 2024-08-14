新华社北京8月13日电 题：跨越山海 中非贸易往来更趋紧密

新华社记者邹多为、潘洁、丁乐

非洲产的牛油果、咖啡、橡胶，中国造的手机、电动车、起重机……近年来，越来越多中非好物漂洋过海，“飞入寻常百姓家”。

海关总署最新发布数据显示，今年前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，同比增长5.5%。

“当前中非经贸合作不断深入、富有成效、充满活力。”埃及国家回声网如是评价：“你可以在中国人的餐桌上看到各种各样的非洲新鲜水果，而当非洲消费者决定购买电动汽车时，中国企业为他们提供了多种经济实惠的选择。”

经贸合作是中非关系的“压舱石”和“推进器”。

2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，同比增长1.5%，展现中非贸易强劲韧性。其中，中国自非进口坚果、蔬菜、花卉、水果同比分别增长130%、32%、14%、7%；新能源汽车、锂电池、光伏产品对非出口同比大幅增长291%、109%、57%。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示，中非贸易合作取得的跨越式发展是基于共同利益、寻求互利共赢的结果。“这不仅是中国经济高质量发展取得积极成效的有力证明，对带动非洲社会发展、提高当地人民生活水平也发挥了巨大作用。”

中国已连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年海关总署首次发布“中国—非洲贸易指数”，该指数以2000年为基期值100点，2022年达到990.55点，彰显中非贸易快速向好的发展趋势。

中非贸易往来何以长期保持良好势头？

“中非经济互补性很强。”桑百川表示，中国有着成熟适用的技术和装备、相对充足的资金；而非洲国家人力和自然资源优势明显。双方加强贸易往来有助于利用各自的优势和广阔的市场，实现互利双赢、共同发展。

近年来，随着中非经贸合作求“质”向“新”，竞争优势不断增强。

漫步非洲街头，TECNO灯箱广告牌频繁可见。从独有的深肤色影像算法，到非洲小语种的识别与应用，作为最早进入非洲的中国手机厂商之一，深圳传音控股股份有限公司以打造个性化、差异化的产品赢得竞争优势。

变单一买卖为生态营造，传音把握住非洲数字化、网络化、智能化发展机遇，正是中非贸易探寻增长新动能和发展新路径的缩影。

拓展“丝路电商”合作、举办电商直播式的非洲好物网购节、实施非洲“百店千品上平台”行动、开展清洁能源合作建设低碳示范区……在劳动密集、初级加工等传统领域行业贸易规模不断扩大的同时，中非双方将合作不断延伸至数字经济、绿色低碳、航空航天、金融服务等新兴领域，为中非经贸合作持续注入新活力。

非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查表示，中国以数字基础设施建设等促进互联互通，改变了非洲面貌，也改善了非洲普通百姓的生活。

坚定不移推进高水平开放，中国大市场正在成为世界新机遇。

对非洲一些最不发达国家98%税目产品实施零关税；为非洲农产品输华设立“绿色通道”，降低贸易成本；吸引更多非洲企业加入到中国所建立的跨境电商平台，让非洲产品搭上国际物流的便车……中国积极与非洲共享对外开放机遇，助力非洲优质特色产品拓展销售渠道，更快更顺畅地进入国际市场。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中国和非洲人口相加，约占世界总人口的三分之一。两片发展热土，远隔万里却休戚相关，合作空间广阔。

建设中非经贸深度合作先行区，发布《中非数字合作发展行动计划》，拓展中非中间品贸易……随着中非经贸合作提质升级、不断深化，新的潜力正在不断释放。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，中国与非洲经济发展活跃，中国需要更多的“非洲产”，非洲也需要更多的“中国造”，双边贸易发展前景广阔。2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，双方经贸合作有望进一步加深。

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