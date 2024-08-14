人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企投建博茨瓦纳最大规模光伏电站

2024年08月14日08:38 | 来源：新华网
小字号

新华社哈博罗内8月13日电（记者 滕军伟）博茨瓦纳电力公司12日与中博绿能有限公司签署供电采购协议，正式启动博茨瓦纳朱瓦能百兆瓦级光伏电站项目的建设。

8月12日，在博茨瓦纳朱瓦能，博茨瓦纳总统马西西在百兆瓦级光伏电站供电采购协议签字仪式上讲话。新华社发（策基索·特巴洛摄）

8月12日，在博茨瓦纳朱瓦能，博茨瓦纳总统马西西在百兆瓦级光伏电站供电采购协议签字仪式上讲话。新华社发（策基索·特巴洛摄）

博茨瓦纳总统马西西当天在签字仪式上说，该项目是博茨瓦纳实现能源转型的关键项目，“符合博茨瓦纳能源政策目标，即为可持续发展提供负担得起、可靠和充足的能源供应”。

该项目为博茨瓦纳规模最大光伏电站项目，由中博绿能有限公司投建和运营，供电采购协议持续25年。

8月12日，在博茨瓦纳朱瓦能，参加供电采购协议签字仪式的代表参观百兆瓦级光伏电站项目建设现场。新华社发（策基索·特巴洛摄）

8月12日，在博茨瓦纳朱瓦能，参加供电采购协议签字仪式的代表参观百兆瓦级光伏电站项目建设现场。新华社发（策基索·特巴洛摄）

中博绿能有限公司的控股公司中国港湾工程有限责任公司董事长白银战说，该项目是博茨瓦纳首个百兆瓦光伏电站项目，能够有力保障该国经济发展的用电需求。

中国驻博茨瓦纳大使馆负责经济事务的参赞兰玉强表示，中方愿同博茨瓦纳分享绿色能源发展经验，鼓励更多中国企业到博投资新能源产业。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部