新华社哈博罗内8月13日电（记者 滕军伟）博茨瓦纳电力公司12日与中博绿能有限公司签署供电采购协议，正式启动博茨瓦纳朱瓦能百兆瓦级光伏电站项目的建设。

8月12日，在博茨瓦纳朱瓦能，博茨瓦纳总统马西西在百兆瓦级光伏电站供电采购协议签字仪式上讲话。新华社发（策基索·特巴洛摄）

博茨瓦纳总统马西西当天在签字仪式上说，该项目是博茨瓦纳实现能源转型的关键项目，“符合博茨瓦纳能源政策目标，即为可持续发展提供负担得起、可靠和充足的能源供应”。

该项目为博茨瓦纳规模最大光伏电站项目，由中博绿能有限公司投建和运营，供电采购协议持续25年。

8月12日，在博茨瓦纳朱瓦能，参加供电采购协议签字仪式的代表参观百兆瓦级光伏电站项目建设现场。新华社发（策基索·特巴洛摄）

中博绿能有限公司的控股公司中国港湾工程有限责任公司董事长白银战说，该项目是博茨瓦纳首个百兆瓦光伏电站项目，能够有力保障该国经济发展的用电需求。

中国驻博茨瓦纳大使馆负责经济事务的参赞兰玉强表示，中方愿同博茨瓦纳分享绿色能源发展经验，鼓励更多中国企业到博投资新能源产业。

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