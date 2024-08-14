新华社科伦坡8月13日电（记者陈冬书）中国、联合国粮农组织与斯里兰卡南南合作项目芒果示范基地收购商首次采摘活动，日前在斯里兰卡阿努拉达普拉市举行。

联合国粮农组织驻斯里兰卡代表处官员穆纳辛哈在活动上表示，中国热带农业专家为斯里兰卡芒果产业发展提供了有力技术支撑，带来了更高效、更可持续的芒果生产链，希望中国继续与斯里兰卡分享农业技术经验，帮助更多农户实现增产增收。

斯里兰卡国家水果采后管理研究所所长拉特纳亚克说，参与芒果采收活动使他看到中国技术在推动斯芒果产业发展方面拥有巨大潜力，期待加强与中国的农业技术交流合作。

该项目中国专家组组长孙德权在活动上表示，专家组将进一步加强与斯里兰卡同行的合作交流，依托中国先进技术和经验，结合斯里兰卡实际情况和需求，优化完善种植管理流程。

据中国专家组介绍，该项目于2023年5月启动，根据协议，中方在香蕉、芒果、菠萝等热带作物领域选派专家和技术员在斯执行为期两年的技术援助任务。其间，中国专家团队深入基地，全程参与果园建设与管理，对当地农技人员和农户进行技术指导。

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