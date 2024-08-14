本报记者 时元皓

中国企业正昌集团在展会上展示了一款大型饲料制粒机。

本报记者 时元皓摄

为期3天的巴西国际动物蛋白展览会日前在巴西圣保罗闭幕，包括畜禽养殖、疫病防治、肉类加工等相关行业约300家参展商参展，超2万名参观者参会。本届展会主题为“可持续动物蛋白：兼顾竞争力和食品安全”，涵盖肉类产业生产力提升、企业可持续发展与社会责任、疫病防治与安全生产、技术创新与智能生产、清洁能源与生态保护等话题。

展会现场，活动主办方巴西动物蛋白协会布置了专门的展厅来介绍巴西肉类生产的发展进程、关键技术创新及肉类生产现状等。参观者可借助虚拟现实设备，体验巴西现代化肉类生产从农场养殖到工厂加工再到包装分销的各个阶段。巴西政府官员及行业专家表示，国际市场日益增长的需求为巴西肉类产业带来广阔的发展前景。

“中国是巴西牛肉、鸡肉和猪肉最大的出口目的地。期待巴中继续加强农畜产品合作。”巴西动物蛋白协会主席里卡多·桑廷说，协会非常重视中国市场，巴西农畜产业各方都愿意与中方不断强化伙伴关系，更好满足中国市场不断增长的需求。

巴西外贸官方数据显示，今年前7个月，巴西向海外出口牛肉超过137万吨，其中近一半出口至中国。巴西出口至中国的鸡肉和猪肉分别占其出口总额的14.7%和18.7%。出席展会主题论坛的中国食品土畜进出口商会副会长于露表示，巴西肉类产品的价格成本等优势使其在中国市场具有很强竞争力。

巴西农业部部长卡洛斯·法瓦罗在展会开幕式上表示，巴西与中国不断深化合作，面临更多发展机遇。今年巴西新增38家肉企获准向中国出口产品，具备对华出口资质的巴西肉企从106家增至144家。“更多的企业出口，意味着更多的就业、更多的机会。”法瓦罗说。

可持续发展是本次展会的重要话题，不少企业展示了相关解决方案。于露表示，中巴两国作为农业生产和消费大国，在可持续发展领域拥有巨大合作空间，应该在饲料、养殖等方面加强经验交流。

巴西牛肉出口商协会可持续发展总监费尔南多·桑帕约表示，巴中两国可以在保持贸易畅通的同时共同努力减少碳排放，双方在绿色贸易方面开展合作的潜力巨大。

（本报圣保罗电）

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 15 版）

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