新华社北京8月13日电 火星上的地震和陨石撞击会产生地震波，这些波可以帮助绘制火星内部结构。一项新研究分析了由美国航天局“洞察”号无人探测器检测到的火星地震波，认为在火星内部深层存在一个充满液态水的孔隙和裂缝区。

研究认为，该区域存在于火星表面以下11公里至20公里的地方，其液态水储量远超此前认为的火星地表曾经有过的海洋所蕴藏的水量。尽管这些地下水资源因位置太深而无法开采，但这一储水层可能是生命的“避难所”。

研究人员在分析中使用的一种数学模型与用于分析地球地下含水层和油田的模型完全相同。相关论文已发表在美国《国家科学院学报》周刊网站上。

研究人员表示，确定存在一个大的液态水储层为了解火星的过去等提供了一些线索，既然地球上深深的矿井里和海底都有生命，那么火星深层地下储水层也可能存在生命。

此前已有大量证据，比如河流通道、三角洲和湖泊沉积物等，都支持火星表面曾有液态水流动的假设，但这种潮湿时期早在30多亿年前火星失去大气层后就结束了。迄今，人类已经发射了许多探测器登陆火星，试图弄清楚过去那些液态水到底发生了什么。这项新研究表明，火星上大部分水并未逃逸到太空，而是渗入了火星地壳中。

“洞察”号无人探测器携带地震仪于2018年降落在火星表面，这是第一个探测到火星地震的仪器。2022年12月21日，美国航天局宣布，在对火星进行了4年多的科学探测后，“洞察”号正式结束任务。2018年至2022年间，仪器检测到数百次火星地震。通过分析“洞察”号收集的地震数据，研究人员对火星地壳的厚度、核心的深度和组成，甚至还有地幔内的一些温度信息有了更多了解。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 15 版）

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