本报记者 沈小晓

沙特阿拉伯投资部日前发布公报表示，沙特内阁已批准新修订的投资法，旨在将投资者的多项现有权利整合在统一法律框架下，以提升透明度、灵活性和投资信心，吸引更多投资。沙特新投资法还将与海湾合作委员会、世界贸易组织相关规定以及其他双边投资协定等相兼容，确保沙特在全球经济中保持竞争力。该法律及其实施规定将在沙特政府公报发布180天后生效。据悉，沙特投资部计划在未来几周内发布更多有关新投资法的信息，以便投资者和公众更好地了解新规。

总部位于美国芝加哥的知名管理咨询公司科尔尼不久前发布了2024年全球外商直接投资信心指数报告，将沙特的排名从2023年的第二十四位上调至第十四位。报告显示，近50%的受访外商对在沙特的投资前景感到“更加乐观”。沙特《中东报》认为，外国直接投资信心排名提升表明沙特政府在打造具有国际吸引力的投资环境方面取得成效。

沙特经济过去长期以石油产业为支柱，2009年至2014年，石油收入占政府财政收入的比例持续超过85%。自“2030愿景”提出以来，沙特积极推动经济多元化转型，向外国投资者敞开大门，大力发展非石油经济，以减少对石油收入的依赖。沙特统计总局发布的数据显示，2023年第四季度沙特外国直接投资净流入达到131亿沙特里亚尔（1美元约合3.75沙特里亚尔），较上一季度增长16%。沙特计划到2030年实现每年吸引1000亿美元外国直接投资的目标。增加的外国直接投资将支持新兴产业和重点行业的发展，例如人工智能、先进制造业、采矿业、可再生能源和旅游业。

沙特政府近年来出台了一系列投资促进措施，包括制定国家投资战略，颁布新法律及设立特别经济区，大力投资基础设施项目，以改善营商环境、提高引资力度，取得显著成效。2021年，沙特宣布实施“沙特区域总部计划”，吸引更多跨国公司将地区总部迁至沙特，并相继推出包括免除30年企业所得税在内的一系列税收优惠政策。据沙特投资大臣哈立德·法利赫介绍，目前已有400多家跨国公司获得沙特地区总部的许可，其中包括科技巨头亚马逊、谷歌和微软等。今年5月，高盛成为第一家在沙特开设地区总部的华尔街银行。

沙特还积极改革政策和监管框架，不断简化外国企业在沙特设立业务的程序和许可流程，放宽对外国投资者的一些所有权限制，如引入包括新《公司法》在内的法律，赋予投资者更多自主运营决策的空间，提高企业管理的灵活度，并加强了对投资者权利的保护。今年1月，沙特政府宣布向拥有至少400万沙特里亚尔房产的业主发放优质签证。

自2020年开始，沙特陆续建立多个经济特区，如阿卜杜拉国王经济城、吉赞经济特区、拉斯海尔经济特区等，实施包括减免所得税与增值税、加快签证办理流程、降低经济区内土地租金等更多支持措施，为外国投资者提供简化的创业流程、税收优惠和世界一流的基础设施，创造更有吸引力的投资环境。

为顺应数字化时代发展要求，沙特政府还积极加强数字支付系统等基础设施和电子政务服务建设，如建立在线政府网站、推动智能城市建设、重视网络安全和数据隐私保护等，以提高商务办公效率和商业环境透明度。沙特投资部的统计显示，今年第一季度，仅投资部的数字平台就执行了超过5.8万笔交易，较去年同期增长29%。

沙特费萨尔国王大学经济分析师卡塔尼表示，随着红海旅游项目等一系列大型基础设施建设项目完工，预计到2026年第四季度，沙特外国直接投资有望超过500亿沙特里亚尔。国际信用评级机构标准普尔的一份报告认为，随着投资机会的增加和营商环境的持续改善，沙特外国直接投资的未来增长潜力巨大。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 15 版）

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